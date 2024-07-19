Олимпийская сборная беженцев тренируется в Байё

Среди сборных, принимающих участие в ОИ 2024 в Париже, есть и команда беженцев. 37 спортсменов из разных стран, вынужденных покинуть родину из-за войн и преследований. На этот раз их больше, чем на предыдущих Одимпиадах

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Олимпийская сборная беженцев, включая спортсменов, тренеров и персонал, прибыла во французский Байё, чтобы в преддверии Игр провести какое-то время вместе. Здесь многие спортсмены встретятся впервые, а им нужно создать единую команду.

В Олимпийскую сборную беженцев вошли 37 спортсменов из нескольких стран, которые соревнуются в 12 различных видах спорта.

Команда беженцев принимет участие в Олимпиде третий раз подряд. Но в этом году она самая многочисленная, что отражает растущее число беженцев во всём мире.

Тхэквондист Хади Тиранвалипур - из Ирана, но сейчас живёт и тренируется в Италии:

"У меня есть миссия, - говорит он. - Я хочу представлять на Олимпийских играх не только одного беженца, меня. Я хочу быть на Олимпийских играх представителем 100 миллионов человек. Они перемещены. Они находятся в очень, очень трудной ситуации".

Соотечественник Хади Саид Фазлула - каноист, нашедший убежище в Германии.

"Мы — 37 спортсменов на 120 миллионов беженцев в мире, и мы хотим, чтобы люди осознали тот факт, что мы — не просто 37 спортсменов, а сотни миллионов беженцев, которые являются бездомными, и у них нет надежды. Так что, надеюсь, мы действительно сможем что-то изменить", - говорит Саид.

Со своей богатой историей, глубоким пониманием последствий войны и близости к тяжелому положению мигрантов, Байё в 12 километрах от Ла-Манша был сочтён идеальным местом для объединения команды.

Арно Танкерель, заместитель мэра Байё, делится впечатлениями:

"Самое невероятное длянас невероятно в приеме делегации олимпийских беженцев - это все разнообразие, которое эта делегация может нам принести, и спортивные ассоциации Байе в этом полностью участвуют. Жители смогут познакомиться со спортсменами, и это для нас дополнительный бонус".

Церемония открытия Парижской Олимпиады состоится 26 июля, а Игры продлятся до 11 августа.