EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Олимпийская сборная беженцев тренируется в Байё

Олимпийская сборная беженцев в тренировочном лагере в Байё
Олимпийская сборная беженцев в тренировочном лагере в Байё Авторское право IOC Media via X
Авторское право IOC Media via X
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Среди сборных, принимающих участие в ОИ 2024 в Париже, есть и команда беженцев. 37 спортсменов из разных стран, вынужденных покинуть родину из-за войн и преследований. На этот раз их больше, чем на предыдущих Одимпиадах

РЕКЛАМА

Олимпийская сборная беженцев, включая спортсменов, тренеров и персонал, прибыла во французский Байё, чтобы в преддверии Игр провести какое-то время вместе. Здесь многие спортсмены встретятся впервые, а им нужно создать единую команду.

В Олимпийскую сборную беженцев вошли 37 спортсменов из нескольких стран, которые соревнуются в 12 различных видах спорта.

Команда беженцев принимет участие в Олимпиде третий раз подряд. Но в этом году она самая многочисленная, что отражает растущее число беженцев во всём мире.

Тхэквондист Хади Тиранвалипур - из Ирана, но сейчас живёт и тренируется в Италии:

"У меня есть миссия, - говорит он. - Я хочу представлять на Олимпийских играх не только одного беженца, меня. Я хочу быть на Олимпийских играх представителем 100 миллионов человек. Они перемещены. Они находятся в очень, очень трудной ситуации".

Соотечественник Хади Саид Фазлула - каноист, нашедший убежище в Германии.

"Мы — 37 спортсменов на 120 миллионов беженцев в мире, и мы хотим, чтобы люди осознали тот факт, что мы — не просто 37 спортсменов, а сотни миллионов беженцев, которые являются бездомными, и у них нет надежды. Так что, надеюсь, мы действительно сможем что-то изменить", - говорит Саид.

Со своей богатой историей, глубоким пониманием последствий войны и близости к тяжелому положению мигрантов, Байё в 12 километрах от Ла-Манша был сочтён идеальным местом для объединения команды.

Арно Танкерель, заместитель мэра Байё, делится впечатлениями:

"Самое невероятное длянас невероятно в приеме делегации олимпийских беженцев - это все разнообразие, которое эта делегация может нам принести, и спортивные ассоциации Байе в этом полностью участвуют. Жители смогут познакомиться со спортсменами, и это для нас дополнительный бонус".

Церемония открытия Парижской Олимпиады состоится 26 июля, а Игры продлятся до 11 августа.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Олимпиада-2024: волонтеры готовятся к Играм и экономят деньги

Олимпиада в Париже: Макрон запретил убирать с набережных Сены киоски букинистов

Олимпиада в Париже: не для бездомных

Нормандия Спорт Беженцы ОИ-2024 в Париже