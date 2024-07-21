ОИ-2024: Париж под колпаком, QR-пропуска и обещания праздника от оргкомитета

Последняя финишная прямая перед открытием парижской Олимпиады: оргкомитет отчитался о "беспрецедентных" мерах безопасности, местные жители готовятся к неудобствам и планируют альтернативные маршруты передвижения по столице.

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До зажжения олимпийского огня, символизирующего открытие Игр, остаётся всего несколько дней. Париж, столичный регион и другие места, где будут проходить соревнования, завершают подготовку к Олимпиаде в координации со всеми силовыми ведомствами.

Как уверяет Тони Эстанге, глава оргкомитета Игр, "олимпийская" безопасность – "абсолютный приоритет" его команды.

Боевые водолазы, кинологи, флотилия катеров спецназа – в дополнение к полиции и жандармам будет мобилизовано около 18000 солдат. Только 4-километровый участок Сены, где пройдёт церемония открытия, будут охранять 800 военных.

В операции задействован искусственный интеллект, используется высокотехнологическое оборудование, включая дроны, противодронные пушки и сонары.

Вдоль набережной смонтированы барьеры. В целом парижанам, которые работают в центре или вблизи олимпийских объектов, придётся вспомнить ковидное время и QR-пропуска, без которых не получится передвигаться в пределах "периметра безопасности".

"В нашей стране и, в частности, в Париже разработана беспрецедентная система безопасности. Но над созданием атмосферы праздника мы тоже потрудились. В зонах для зрителей будет очень празднично", – говорит Эстанге.

Но Олимпийские игры – это не только праздник спорта. Как подчеркнул папа римский Франциск, это также возможность содействовать миру.

"Спортсмены, благодаря своим достижениям, станут посланниками мира и хорошими примерами для молодёжи. Согласно древней традиции, пусть Олимпийские игры станут возможностью установить перемирие в войнах, продемонстрировать искреннее стремление к миру", – заявил понтифик.

Последний факелоносец, имя которого не раскрывается, зажжёт олимпийский огонь на церемонии открытия в пятницу 26 июля.