Эксперт: у ЕС есть законы, которые позволили бы избежать сбоя

By Euronews

Эксперты советуют европейским компаниям «не полагаться на иностранные решения»

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Глобальный сбой, вызванный проблемами у стороннего поставщика систем кибербезопасности для сетей Microsoft, затронул такие области, как здравоохранение, банковский сектор, авиаперевозки и СМИ — по всем у миру, в том числе в странах Евросоюза.

Подчёркивается, что случившееся не было кибератакой; тем не менее, глобальный охват и удар по важнейшей инфраструктуре заставляет поднять вопрос о кибербезопасности.

По словам экспертов, у Европы есть по крайней мере законодательные возможности, позволяющие избежать подобного.

Натали Девилье, эксперт Европейского центра кибернетической безопасности:

«В сфере регулирования Европейский союз в 2022 году принял так называемую директиву NIS 2, которую теперь будут применять в странах ЕС и которая должна укрепить кибербезопасность в более чем 18 секторах. Это означает, что компании из списка CAC 40, равно как и малые и средние предприятия, должны будут повысить уровень своей кибербезопасности и проявлять большую бдительность.

Необходимо поставить вопрос о том, где находятся поставщики облачных вычислений и средств IT-безопасности. И те и другие должны находиться в европейском пространстве, чтобы не полагаться на иностранные технологические решения, которые, как мы видели сегодня, оказывают влияние на наши компьютеры, серверы и данные».

Эксперты призывают и компании, и частных лиц уделять больше внимания изучению всех аспектов кибербезопасности.