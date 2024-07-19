В Беларуси сотрудника "Немецкого Красного креста" приговорили к расстрелу

By euronews

В пятницу правозащитники распространили информацию, что Минский областной суд в конце июня приговорил к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Его последним местом работы указан "Немецкий Красный крест".

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Минский областной суд Беларуси 24 июня приговорил к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Об этом сообщили в пятницу правозащитники.

Правозащитный центр "Весна" пишет, что 30-летнего Кригера обвиняли сразу по шести тяжким статьям Уголовного кодекса: "наемничество", "агентурная деятельность", "акт терроризма", "создание экстремистского формирования", "умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения", "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

По словам правозащитников, дело Кригера касается Калиновского полка, который состоит из белорусских граждан, воюющих на стороне Украины.

Позже МИД Германии в ответ на запрос Deutsche Welle подтвердил информацию о смертном приговоре Кригеру. В ведомстве заявили, что посольство оказывает помощь осужденному и работает с властями Беларуси в его интересах.

"Смертная казнь — это жестокая и бесчеловечная форма наказания, которую Германия отвергает при любых обстоятельствах", - говорится в ответе немецкого МИД.

Рико Кригер родился в Берлине и работал санитаром-спасателем в "Немецком Красном кресте". Дома у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. Также сообщалось, что ранее он работал офицером по спецбезопасности Госдепартамента в Берлине откуда ушел в сферу здравоохранения: был медбратом и специализировался на скорой медицинской помощи.

Беларусь является последней страной в Европе, где до сих пор применяется высшая мера наказания, и каждый год казнят несколько человек.

После масштабного протестного движения 2020 года против массовых фальсификаций на президентских выборах, по итогам которых победителем вновь был объявлен Александр Лукашенко, власти резко усилили репрессии в отношении оппозиции. Многие противники Лукашенко были арестованы и осуждены, в том числе по обвинению в подготовке террористических актов и экстремизме, многие бежали из страны.

Ряд оппозиционеров, в том числе претендентенты на пост президента Эдуард Бабарико, Сергей Тихановский, лидер протестного движения в Беларуси Мария Колесникова были приговорены к длительным тюремным срокам, а независимые НПО и СМИ были запрещены.