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Зеленский просит Запад разрешить бить своим оружием вглубь России

Лидеры десятков стран собрались в Лондоне на саммит Европейского политического сообщества
Лидеры десятков стран собрались в Лондоне на саммит Европейского политического сообщества Авторское право Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Президента Украины пригласили на общеевропейский саммит, проходящий в Лондоне. Владимир Зеленский призвал союзников сохранять единство в вопросе помощи Киеву.

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"Чем меньше у нас будет ограничений, тем больше Россия будет стремиться к миру", - заявил Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Великобритании. Украинского президента пригласили на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в Лондоне с участием 45 глав государств и правительств. В своём выступлении украинский лидер попросил союзников разрешить Киеву наносить удары западным оружием по дальним целям на территории России.

"Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолёты с бомбами против наших городов, места запуска российских ракет - всё это должно быть уничтожено", - добавил он.

Также президент призвал европейские страны сохранять единство в вопросе поддержки Украины, потому что оно "всегда позволяет принимать сильные решения".

Упрёк в адрес Орбана

В попытке подорвать это единство, Россия стремится сблизиться с некоторыми европейскими странами, считает Зеленский. Не называя конкретных имён, он предостерёг от ведения переговоров с Путиным без ведома Брюсселя и Киева, явно намекая на недавнюю поездку в Москву венгерского премьер-министра Виктора Орбана с так называемой "мирной миссией", которая вызвала негодование руководства ЕС.

"Если кто-то пытается решать проблемы за спиной других или даже за чужой счёт (...) почему мы должны принимать во внимание этого человека?" - задался вопросом он.

Британия-ЕС: курс на сближение

Сам Виктор Орбан, также присутствующий на встрече, заявил журналистам, что победа любой из сторон будет одержана не на поле боя, а только за столом переговоров.

Премьер-министр принимающей саммит страны Кир Стармер, в свою очередь, заявил:

"Наша первоочередная задача здесь сегодня — подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины, в очередной раз объединиться вокруг тех ценностей, которыми мы дорожим, и заявить, что мы вместе будем противостоять агрессии на этом континенте", — сказал он, добавив, что угроза со стороны России "распространяется по всей Европе".

Помимо вопросов, касаемых войны в Украине, на саммите обсуждаются проблемы энергетической безопасности, борьба с нелегальной миграцией и дезинформацией, возобновление сотрудничества Великобритании с европейскими соседями.

В список участников также вошли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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