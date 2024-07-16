Представителей членов блока, которые скептически относятся к помощи Киеву, стало больше и они лучше организованы, чем в предыдущем созыве Европарламента.

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Депутаты десятого созыва Европейского парламента намерены подтвердить приверженность поддержке Украины в противостоянии российской агрессии: в среду на пленарном заседании в Страсбурге будет вынесена на голосование резолюция с резкими формулировками.

Этот шаг станет проверкой на прочность для ультраправого крыла Европарламента, которое усилилось по итогам июньских европейских выборов и, как многие опасаются, может попытаться подорвать неизменную военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины со стороны ЕС.

Кроме того, растёт напряженность в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву: исполнительная власть Евросоюза пообещала бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС.

В проекте резолюции, с которым ознакомился Euronews, "подтверждается непоколебимая приверженность" депутатов Европарламента поддержке Киева "до победы Украины". Председатель ЕП Роберта Метсола заявила во вторник, что была выражена большая заинтересованность в том, чтобы это произошло на первом пленарном заседании нового парламента", отметив, что в Украине задаются вопросом, где была Европа в течение нескольких недель после выборов в Европейский парламент.

"Я уверена, что поддержка Украины будет приоритетом этого парламента. Большинство останется по-прежнему твёрдым в этом вопросе, и этот парламент будет работать с другими институтами, где, я уверена, будут приняты те же самые решения", - добавила Метсола.

Ультраправые, несмотря на победу во многих крупных странах ЕС, оказались недостаточно сильны, чтобы помешать коалиции центристских, проевропейских партий сформировать большинство после июньских выборов в ЕП.

Однако с тех пор радикальные правые объединились в две новые фракции в попытке получить новое влияние в полуцикле. Одна из них — "Патриоты Европы" —стала третьей по величине силой в Европарламенте и объединяет две правящие в своих странах партии - венгерскую ФИДЕС и нидерландскую Партию свободы, а также такие политические силы, как французское "Национальное объединение" и австрийскую Партию свободы.

"Патриотам", избравшим своим лидером француза Жордана Барделлу, предстоит нелегкое испытание, когда резолюция будет вынесена на голосование в среду. Сам Барделла приложил немало усилий, чтобы очистить свою партию от дружественного России имиджа, назвав Москву "многомерной угрозой" и поддержав право Украины на самооборону.

Однако ожидается, что в резолюции будет осужден визит Виктора Орбана в Москву, состоявшийся всего через несколько дней после того, как Венгрия стала председателем ЕС по ротации.

Этот шаг Орбана назван в ней "вопиющим нарушением договоров Евросоюза и общей внешней политики ЕС", а Венгрию, по мнению авторов, должны ожидать "последствия". Фракция "Патриоты за Европу", в которую входят 11 членов ФИДЕС, скорее всего, будет вынуждена проголосовать против резолюции. Но это может навредить её партиям-членам, которые пытаются дистанцироваться от связей с РФ.

В пресс-службе "Патриотов" Euronews пока не подтвердили, достигнута ли в группе общая позиция по проекту резолюции.

Проевропейцы опасаются перелома в геополитике

Резолюция также призвана усилить солидарность с Украиной на фоне опасений, что изменения в геополитике могут обернуться против нее.

Потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом после ноябрьских президентских выборов в США, которое многие аналитики считают более вероятным после покушения на него, ставит под угрозу будущее западной помощи Киеву.

Орбан, который посетил Трампа в Мар-а-Лаго в рамках так называемой "миротворческой миссии", как считается, будет рассказывать о его планах в Европе и постарается использовать для этого свою фракцию в Европарламенте.

В ответ центристские группы решили не давать представителям фракций "Патриоты за Европу" и "Европа суверенных наций", в которую входят "Альтернатива для Германии" и другие, как считается, симпатизирующие РФ политические силы, руководящих постов в парламенте.