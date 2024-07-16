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Европарламент обновился, "санитарный кордон" против ультраправых сохранён

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла
Лидер французских ультраправых Жордан Барделла Авторское право Mathieu CUGNOT/ EP
Авторское право Mathieu CUGNOT/ EP
By Euronews
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Группы Европейского парламента сохранили так называемый "санитарный кордон" в отношении ультраправых. Среди 14 вице-председателей Европарламента не оказалось ни одного представителя "Европы суверенных наций" или "Патриотов за Европу".

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В Европарламенте по-прежнему действует так называемый "санитарный кордон" по отношению к ультраправым группам, по крайней мере к некоторым из них.

Среди 14 избранных вице-председателей Европарламента - два члена Партии европейских консерваторов и реформистов, но нет ни одного представителя "Европы суверенных наций" или "Патриотов за Европу", несмотря на то, что последние являются третьей по численности группой в Европарламенте.

Это произошло потому, что другие фракции отказались голосовать за кандидатов от "Патриотов", бывшего главу Frontex Фабриса Леджери и чешского евродепутата Клару Досталову.

Парламентарий от "зелёных" Даниэль Фройнд объясняет, как работает "санитарный кордон".

"Партии и политические группы, которые в основном хотят разрушить этот парламент, которые хотят ослабить Европейский союз и которые баллотируются на платформах упразднения ЕС, выхода из ЕС, не должны обладать руководящими полномочиями в Европейском союзе, не должны иметь их здесь, в Европейском парламенте... Если ваша политическая цель - разрушить этот парламент, вы не можете быть назначены ответственными за управление этим парламентом. И именно поэтому мы применяем санитарный кордон", - говорит Фройнд.

Однако ультраправые евродепутаты считают такую стратегию нарушением демократических норм.

"Не я решил, что "Патриоты" будут третьей по величине группой в Европейском парламенте, а избиратели. Поэтому сам факт того, что вы пошли против воли европейцев, воли, демократически выраженной миллионами европейских избирателей, - это огромная ответственность, а также отсутствие уважения", - считает представитель "Патриотов за Европу" Паоло Борчиа.

Пять новых заместителей председателя Европарламента - от социалистов, три - от Европейской народной партии, по двое - от группы "Обновляя Европу" и европейских консерваторов и реформистов, по одному - от "зелёных" и левых.

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