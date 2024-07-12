Албания просит помощи у ЕС для борьбы с лесными пожарами

Лесные пожары в Албании: Тирана обратилась за помощью к ЕС. Из-за сильной тепловой волны во мрогих странах Европы действуют предупреждения об опасности

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Албания обратились за помощью для борьбы с лесными пожарами, которые охватили южные районы страны, в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии.

Албанское МВД сообщает, что только за последние 24 часа сильная жара стала причиной как минимум 23 возгораний.

Таулант Балла, министр внутренних дел Албании:

"Мы находимся в контакте с Центром Европейского механизма солидарности, через который мы хотели бы получить возможность продолжить борьбу с воздуха, потому что, как мы видели, практически невозможно вмешаться в большую часть существующих очагов возгорания".

Албанию поразила беспрецедентная волна тепла, температура в некоторых центральных районах достигла 42 градусов по Цельсию.

В южном районе Дропул, в 250 километрах к югу от столицы Тираны, произошли многочисленные лесные пожары. Возникли проблемы с доступом к отдаленным горным районам, где распостранятся пламя от многочисленных очагов возгорания, а в распоряжении пожарных и пришедших к ним на помощь военнослужащих имеется лишь один вертолет.

Мощная волна тепла, которая затронула некоторые части Центральной и Южной Европы, привела к повышению столбиков термометров и в соседней Сербии. Там зафиксировали температуру на севере около 35 градусов по Цельсию, а в столице Белграде врачи сообщили, что оказывали помощь людям, которые теряли сознание, чувствовали головокружение или жаловались на головные боли из-за жары.

Похожая ситуация и в Словении. Жители столицы Любляны вынуждены стоять под импровизированными разбрызгивателями, чтобы сохранить прохладу.

Европа считается наиболее быстро нагревающимся континентом планеты. В нескольких европейских странах действуют предупреждения об опаснсти, связанной с жаркой погодой. Ожидается, что во многих районах температура достигнет около 40 градусов по Цельсию.