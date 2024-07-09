Албания: на юге страны идет борьба с лесными пожарами

By Euronews

В Албании к ликвидации лесных пожаров на юге страны привлечены военные. Очаги возгораний взяты под контроль, однако ликвидировать пожары пока не удается.

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Сотрудники экстренных служб Албании ведут борьбус лесными пожарами на юге страны. На помощь им направлены военнослужащие.

К тушению огня привлечено множество техники и вертолеты. Сообщается, что очаги возгораний взяты под контроль, однако ликвидировать пожары пока не удается.

Огонь угрожает по меньшей мере трем населенным пунктам, расположенным в 270 километрах к югу от столицы Албании Тираны.

В настоящее время страны Балкан страдают от летней жары, что способствует возникновению пожаров и затрудняет борьбу с огнем.