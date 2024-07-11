By Ken Murray

Родители погибших и политики Северной Ирландии надеются, что новое лейбористское правительство Великобритании отменит спорный закон, предоставляющий иммунитет за действия во время продолжавшегося десятилетиями противостояния.

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Новое лейбористское правительство Великобритании породило надежду на то, что противоречивый Закон о наследии и примирении в Северной Ирландии будет отменен.

Вступивший в силу в сентябре 2023 года, он призван закрыть все будущие расследования нераскрытых убийств, совершенных ирландскими республиканцами, британскими лоялистами и сотрудниками британских спецслужб во время Смуты в Северной Ирландии в период с 1969 по 1998 год.

В ходе конфликта погибло более 3 500 человек, но многим семьям погибших по обе стороны религиозного раскола по множеству причин было отказано в правосудии и справедливости.

К ним относятся обвинения в сговоре между лоялистами и британцами и неспособности должным образом преследовать членов Ирландской республиканской армии и Ирландской национально-освободительной армии.

Сын Пэта Моллоя Джон был убит в Северном Белфасте членами протестантских Ольстерских добровольческих сил в 1996 году. Отец-католик рассказал Euronews, что получить ответы на вопросы о смерти сына от британского правительства оказалось невозможно.

"К сожалению, в HET (Historical Enquiries Team) нам сказали, что убийцы Джона были причастны к банде UVF Маунт-Вернон, которая, как мы выяснили, в конце концов сама давала информацию полиции, иными словами, была с ней в сговоре", - сказал он. - Эти парни получили иммунитет (от судебного преследования), потому что они передавали информацию о преступности полиции и специальному отделу".

В травматологическом центре Wave в Северном Белфасте Моллой добавил, что принятие закона о наследии прошлой осенью было похоже на второй удар британского государства:

"Это был большой удар для нас здесь, в Wave. Мы не ожидали, что они примут такие меры. Я всегда верил в справедливость. Родители говорили мне, что если ты попал в беду, обращайся в полицию... Я никогда не получал ответов от полиции. Насколько я понимаю, этот Закон о наследии был введен для того, чтобы не привлекать к ответственности виновных в британской армии".

Горит здание в Лондондерри, Северная Ирландия, после Кровавого воскресенья, одного из самых громких событий Смуты, в феврале 1972 года. Michel Laurent/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Если что и объединяло соперничающие и противоборствующие политические партии в ожесточенно разделенной Северной Ирландии в последние годы, так это Закон о наследии.

Многие считают, что он был создан для того, чтобы провести черту на песке в расследованиях, которые трудно завершить из-за трудностей с накоплением доказательств и того факта, что многие люди, причастные к неоднозначным убийствам, уже мертвы.

По словам Мэтью О'Тула, члена Социал-демократической лейбористской партии и депутата Законодательного собрания в Стормонте, его коллеги сделают все возможное, чтобы британцы сдержали свое слово и отменили это законодательство.

"Мы будем ловить их на слове. Очень важно, чтобы они отменили, заменили и, откровенно говоря, покончили с этим отвратительным законом о наследии", - сказал он. - Это одна из худших вещей, которые сделало предыдущее правительство тори. Он был разработан для защиты британских солдат от ответственности, даже солдат, убивавших людей на улицах, а также для предоставления иммунитета полувоенным формированиям, республиканским и лоялистским, которые лишали жизни людей и полностью презирались политическими партиями, и мы будем требовать от нового британского правительства, чтобы оно избавилось от него".

Ирландский премьер Саймон Харрис в Дублине, Ирландия, среда, 22 мая 2024 г. AP

17 июля ирландский таузих Саймон Харрис встретится с новым премьер-министром Великобритании сэром Кейром Стармером. Ожидается, что лидеры обсудят Акт о наследии.

Государственный министр ирландского правительства Томас Бирн сказал Euronews, что в Дублине испытывают чувство облегчения от того, что лейбористское правительство Стармера обещает выполнить то, что обещало в оппозиции.

"Мы очень рады, что Лейбористская партия подтвердила свое обязательство отменить и заменить Закон о наследии, - сказал он. - Наш премьер уже провел переговоры с британским премьер-министром. А его заместитель говорил с министром иностранных дел и министром по делам Северной Ирландии (Хилари Бенном), многие политики в Ирландии встречались или знакомы со многими членами нового британского кабинета".

"У нас сложились прекрасные отношения, и я думаю, что это может стать основой для тесного сотрудничества двух правительств в интересах мира и процветания на севере Ирландии", - сказал Бирн.

Еще до всеобщих выборов в Великобритании ирландское правительство начало межгосударственный судебный процесс против британцев в связи с принятием спорного закона.

Теперь, когда не определена дата предполагаемой отмены закона, мяч находится на стороне Вестминстера, чтобы решить, когда именно этот закон исчезнет. Тогда и только тогда ирландское правительство официально отзовет свой судебный иск против британцев.