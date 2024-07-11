Мосгорсуд оставил без изменений приговор правозащитнику Олегу Орлову. На суде он выступил в защиту преследуемых властями россиян, зачитав фрагмент речи обвинителя на Нюрнбергском процессе.

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Московский городской суд оставил без изменения приговор Головинского районного суда, который в феврале назначил сооснователю одного из старейших правозащитных движений в России "Мемориал" Олегу Орлову 2,5 года колонии общего режима за "дискредитацию" российской армии и антивоенные высказывания.

В заседании в четверг по апелляционной жалобе на приговор 71-летний Орлов участвовал по видеосвязи из СИЗО Сызрани. В начале слушаний, на которых присутствовали его родственники и коллеги, Орлов высказался в защиту политзаключённых России:

"Я ни в чём не раскаиваюсь и ни о чём не жалею. Я нахожусь в нужном месте в нужное время. Когда в стране массовые репрессии, я нахожусь рядом с теми, кого преследуют, тем самым я помогаю..."

Как пишут находившиеся в зале суда представители "Мемориала", Орлову не дали договорить, отключив звук. После чего он отказался участвовать в процессе. Правозащитник лишь воспользовался правом на последнее слово, в котором отметил, что "следствие, и прокуратура, и суд явно выполняют политический заказ" и "решение суда предрешено".

Речь прокурора "Нюрнбергского процесса"

В последнем слове, которое полностью опубликовало издание "Медиазона", Орлов зачитал отрывок речи обвинителя Телфорда Тейлора на процессе по делу нацистских судей в Нюрнберге, опустив слова "Германия" и "гитлеровский".

"Они искажали, извращали и в конце концов достигли полного уничтожения правосудия и законов. Они сделали судебную систему неотъемлемой частью диктатуры, созданной и управляемой ими. Подчиняясь только политическому диктату, они упразднили всякое подобие судебной независимости. Они угрожали, запугивали, лишали фундаментальных прав тех, кто представал перед судом. Проводимые ими судебные процессы превращались в жуткий фарс с рудиментарными остатками правовой процедуры, которые лишь был издевкой над несчастными жертвами".

Иноагент и "узник совести"

Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" (ликвидированного судом), лауреат премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахароваь Олег Орлов был признан иноагентом в начале года. Тогда он уже находился в заключении.

11 октября 2023-го Головинский суд Москвы признал его виновным в "повторной дискредитации ВС РФ". Поводом тому послужили его антивоенные пикеты и статья под заголовком: "Им хотелось фашизма. Они его получили", опубликованная во французском издании Mediapart.

Перевод статьи на русский автор разместил на своей странице в Facebook. На пост написали донос активисты организации "Ветераны России".

«Им хотелось фашизма — они его получили»Мы рассказывали (https://t.me/polniypc/3976) о том, что сопредседателя ЦЗПЧ... Posted by Центр Мемориал on Thursday, March 23, 2023

Тогда суд назначил правозащитнику только штраф в размере 150 тысяч рублей. Прокуратура подала апелляцию на основании того, что в ходе процесса якобы не были учтены мотивы "политической и идеологической ненависти" обвиняемого к вооружённым силам РФ. Суд ужесточил наказание, отправив Орлова в тюрьму на срок 2,5 года.

В Норвежском Нобелевском комитете, который в октябре 2022-го присудил "Мемориалу" Нобелевскую Премию Мира, назвали вердикт "политически мотивированым". "Режим Путина долгие годы пытался заставить замолчать руководство “Мемориала” и других важных организаций гражданского общества в России, и они используют войну в Украине как предлог для завершения этой работы", – заявил тогда глава комитета Йорген Ватне Фрюднес.

"Приговор Орлову – итог превращённого в фарс судебного процесса, устроенного российскими властями с целью наказать видного критика властей и вселить страх в сердца людей, осмеливающихся выступать против войны в Украине", - высказались в Amnesty International. Организация признала Олега Орлова "узником совести".