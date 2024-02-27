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Правозащитник Олег Орлов приговорен к тюремному сроку

Олег Орлов
Олег Орлов Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова признали виновным в "повторной дискредитации" российской армии из-за статьи, осуждающей войну РФ в Украине.

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Российский правозащитник Олег Орлов приговорен к двум с половиной годам тюрьмы. Вердикт вынес Головинский районный суд Москвы .

Сопредседателя "Мемориала" признали виновным в "повторной дискредитации" российской армии из-за статьи, осуждающей войну РФ против Украины.

В публикации "Им хотелось фашизма. Они его получили" Орлов писал о том, какие черты приобрело в эпоху позднего правления Путина российское государство: о культе вождя, подавлении инакомыслия, о том, что в России перестало действовать право, а оппозиция полностью раздавлена. 

70-летний правозащитник был взят под стражу сразу после вынесения приговора.

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