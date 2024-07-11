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Вооружённые люди прервали спасательную операцию в Средиземном море

Вооружённые люди захватили и увели деревянный баркас, на котором плыли мигранты
Вооружённые люди захватили и увели деревянный баркас, на котором плыли мигранты Авторское право Charles Thiefaine/AP
Авторское право Charles Thiefaine/AP
By Euronews
Опубликовано
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Неизвестные лица захватили деревянный баркас, но людей не трогали

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Вооружённые люди прервали операцию по спасению мигрантов в Средиземном море, у побережья Ливии. Об этом сообщила гуманитарная организация SOS Méditerranée.

Волонтёры помогали беженцам перебраться с их деревянного судна. В это время появились две резиновые лодки с вооружёнными людьми. Один из них запрыгнул на судно с мигрантами, которые запаниковали и бросились в воду. Он взял деревянный баркас под контроль и увёл его прочь.

Волонтёрам пришлось поднимать нелегалов из воды, всего спасены 93 человека.

Осталось неясным, кто были эти вооружённые люди и для каких целей они захватили лодку. В SOS Méditerranée предположили, что баркас увели, чтобы вновь использовать его для контрабанды людей.

На этом фоне ООН в четверг осудила «злоупотребления в отношении мигрантов и беженцев» в Ливии: «задокументированный список» включает пытки, принудительный труд, незаконные задержания и массовые высылки. в Организации отметили, что такие преступления совершают в том числе и государственные органы.

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