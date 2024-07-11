Бесплатные тату на память о Евро-2024

В фан-зоне в Берлине футбольным болельщикам предлагают сделать татуировку на память о Чемпионате Европы совершенно бесплатно.

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Фото, видео, сувениры - на память о празднике футбола - Чемпионате Европы-2024 - увезут с собой болельщики из Берлина, где скоро пройдёт финал турнира.

А кто-то уедет оттуда с татуировкой: сделать её бесплатно предлагают посетителям фан-зоны в немецкой столице. Записаться к тату-мастеру непросто: за день ему удаётся нанести не больше десятка татуировок.

На выбор желающим предлагается несколько рисунков. Чаще всего здесь просят набить берлинского медведя или телефонный код столицы 030.

"Я живу в Берлине и, конечно, знаю о чемпионате Европы. Я узнала, что здесь можно сделать татуировку и подумала, что это могло бы стать приятным воспоминанием об этом времени, о прекрасном лете. Вот почему я решила сделать татуировку сегодня", - объясняет одна из клиенток салона по имени Джулия.

"Здесь царит очень позитивная атмосфера. Люди веселятся. Никаких негативных эмоций, только радость и позитив! У всех хорошее настроение. Все здорово ладят друг с другом. Приятно, что разные культуры объединяются", - добавляет наша собеседница.

"Самые популярные наколки - берлинский медведь и 030. Это просто забавный способ украсить тело. Многие, особенно в такой обстановке, решаются сделать татуировку на память об этом событии", - говорит Энайц Грини, тату-мастер.

Спонсором выступила компания Adidas.

Желающих хоть отбавляй: по словам татуировщика, к нему обращаются клиенты не только из числа футбольных фанатов, но и далёких от футбола местных жителей и туристов, причём самых разных возрастов.