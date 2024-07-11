Победный гол в компенсированное время забил нападающий Олли Уоткинс. В финале соперником англичан будет Испания.

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Сборная Англии второй раз подряд сыграет в финале Евро. В полуфинале нынешнего европейского первенства подопечные Гарета Саутгейта в драматичном матче одолели Нидерланды - 2:1, отыгрываясь по ходу матча и вырвав победу в компенсированное время.

Счет уже на седьмой минуте открыл нидерландский полузащитник Хави Симонс, пробивший в дальнюю девятку из-за пределов штрафной площадки. Однако уже на 18-й минуте англичане выровняли положение после гола Гарри Кейна с пенальти, назнчаченного за фол на нем же защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

Harry Kane's scores England's equaliser against the Netherlands from penalty spot AP/Hassan Ammar

Англичане могли выйти вперед на 22-й минуте, однако Думфрис вынес мяч с линии ворот после удара Фила Фодена, а на 79-й минуте гол английского полузащитника Букайо Сака не был засчитан из-за офсайда.

Победу англичанам на 91-й минуте принес вышедший на замену Олли Уоткинс, поразивший ворота Барта Вербрюггена из-под защитника.

В воскресном финале соперником Англии будет Испания, которая днем ранее также со счетом 2:1 победила Францию.

England's Ollie Watkins takes aim moments before whacking the 2-1 into the far left post AP/Hassan Ammar

"Олли спас нас, - заявил после матча полузащитник Англии Джуд Беллингем. - Он выиграл для нас матч. Мы очень признательны, потому что я не уверен, что у нас хватило бы сил еще на 30 минут (дополнительного времени. Он вышел и использовал свой шанс.

Испания на этом турнире выглядела потрясающе, но в отдельном матче может произойти что угодно. Будет интересно с ними сыграть".