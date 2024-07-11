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Англия победила Нидерланды 2:1 и вышла в финал Евро-2024

Уоткинс забивает победный мяч за сборную Англии в полуфинале Евро-2024 против Нидерландов со счетом 2:1
Уоткинс забивает победный мяч за сборную Англии в полуфинале Евро-2024 против Нидерландов со счетом 2:1 Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Alessio Dell'Anna и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Победный гол в компенсированное время забил нападающий Олли Уоткинс. В финале соперником англичан будет Испания.

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Сборная Англии второй раз подряд сыграет в финале Евро. В полуфинале нынешнего европейского первенства подопечные Гарета Саутгейта в драматичном матче одолели Нидерланды - 2:1, отыгрываясь по ходу матча и вырвав победу в компенсированное время.

Счет уже на седьмой минуте открыл нидерландский полузащитник Хави Симонс, пробивший в дальнюю девятку из-за пределов штрафной площадки. Однако уже на 18-й минуте англичане выровняли положение после гола Гарри Кейна с пенальти, назнчаченного за фол на нем же защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

Harry Kane's scores England's equaliser against the Netherlands from penalty spot
Harry Kane's scores England's equaliser against the Netherlands from penalty spotAP/Hassan Ammar

Англичане могли выйти вперед на 22-й минуте, однако Думфрис вынес мяч с линии ворот после удара Фила Фодена, а на 79-й минуте гол английского полузащитника Букайо Сака не был засчитан из-за офсайда.

Победу англичанам на 91-й минуте принес вышедший на замену Олли Уоткинс, поразивший ворота Барта Вербрюггена из-под защитника.

В воскресном финале соперником Англии будет Испания, которая днем ранее также со счетом 2:1 победила Францию.

England's Ollie Watkins takes aim moments before whacking the 2-1 into the far left post
England's Ollie Watkins takes aim moments before whacking the 2-1 into the far left postAP/Hassan Ammar

"Олли спас нас, - заявил после матча полузащитник Англии Джуд Беллингем. - Он выиграл для нас матч. Мы очень признательны, потому что я не уверен, что у нас хватило бы сил еще на 30 минут (дополнительного времени. Он вышел и использовал свой шанс.

Испания на этом турнире выглядела потрясающе, но в отдельном матче может произойти что угодно. Будет интересно с ними сыграть".

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