Евро 2024: Футбол демонстрирует свою силу вдохновлять и разделять

By Johanna Urbancik & Donogh McCabe

Турнир страстей, споров и единства. От празднования фанатов до напряженности в обществе - футбол демонстрирует свою способность вдохновлять и разделять.

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Чемпионат Европы УЕФА близится к завершению в берлинском "Олимпиаштадионе", где Испания сразится с Англией или Нидерландами за трофей турнира.

Национализм в футболе может проявляться радикально и вызывать разногласия, часто отражая напряженность в обществе и усугубляясь политическими группами и фанатской культурой.

В ходе Евро несколько матчей в Германии были отмечены эпизодами националистического поведения. Венгерские и немецкие болельщики столкнулись с обвинениями в демонстрации нацистских приветствий, а турецкие фанаты в немецких городах были замечены в использовании приветствия "Серый волк" - символа, ассоциирующегося с турецким национализмом.

В Дортмунде албанские и турецкие болельщики размахивали флагом "Великой Албании". Фотография немецких болельщиков, покупающих футбольные майки с номером "44", стала вирусной после того, как СМИ отметили ее сходство с нацистской формой СС. Позднее компания Adidas запретила выпуск футбольных комплектов.

Хорватские и сербские болельщики вступили в конфликт из-за исторических и политических символов, обвиняя друг друга в разжигании ненависти и провокационных жестах. Австрийские болельщики также вызвали споры, развернув баннер с лозунгом "Защити Европу", связанным с ультраправым "Движением за идентичность", известным своей антииммигрантской позицией.

Несколько инцидентов заставили УЕФА применить санкции к игрокам и вновь призвать к более строгим мерам против националистических высказываний во время футбольных мероприятий.

Напряженность достигла пика во время матча Австрии с Турцией, когда австрийские болельщики, по сообщениям, скандировали националистические лозунги.

После победы Турции со счетом 2:1 2 июля турецкий игрок Мерих Демирал сделал приветствие "Серый волк", что усилило споры вокруг националистических настроений на турнире.

Этот жест - средний и безымянный пальцы, прижатые большим пальцем, - символизирует "Серых волков", ультранационалистическое движение в Турции, ассоциирующееся с экстремизмом, расизмом и насилием. Хотя его использование не запрещено повсеместно, оно вызвало критику со стороны немецких властей и привело к двухматчевой дисквалификации Демираля.

Turkey's Merih Demiral celebrates after scoring his side second goal during a round of sixteen match between Austria and Turkey at the Euros 2024. Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Национальная гордость или национализм?

Демираль защищал свои действия как гордое выражение турецкой идентичности.

"Салют, ассоциирующийся с ультранационалистическими настроениями и экстремистскими группами вроде "Серых волков", имеет историческую связь с актами насилия и нетерпимости".

"Несмотря на заявления о том, что это символ турецкой гордости, нельзя забывать о его связи со зверствами и правым национализмом. Те, кто защищает салют, часто упускают из виду его мрачные последствия и исторический контекст, включая его использование во время массовых убийств и нападений", - сказал турецкий исследователь, говоривший на условиях анонимности по соображениям безопасности.

Критики утверждают, что такие жесты увековечивают раскол и способствуют национализму, ведущему к изоляции. Более того, защита салюта лицами, принадлежащими к якобы левым партиям, таким как CHP (Республиканская народная партия), подчеркивает противоречия в турецкой политике, где националистические настроения могут выходить за рамки партийной линии.

По мнению исследователя, эта полемика подчеркивает более широкие общественные противоречия в Турции, связанные с идентичностью, национализмом и наследием таких политических идеологий, как кемализм (также известный как ататюркизм), которые, несмотря на светские устремления, также увековечили ксенофобские и отчуждающие настроения.

В преддверии четвертьфинального матча Турции против Нидерландов, состоявшегося в минувшие выходные, марш турецких болельщиков в Берлине был разогнан полицией из-за изобразительного жеста многих фанатов. После этого фанатам, у которых были билеты на матч, было предложено пройти на стадион, где их встретили тысячи голландских болельщиков.

'Naar links! Naar rechts!

В более позитивном ключе голландские болельщики поднимают шум в социальных сетях, с энтузиазмом танцуя под гимн голландской партии "Links Rechts" группы Snollebollekes.

Euronews взял интервью у Хенка ван Бика, президента автобуса Oranje Bus, характерного оранжевого двухэтажного автобуса, купленного в 2004 году для поездки на Евро в Португалию. С тех пор автобус сопровождает голландских болельщиков на всех турнирах, включая такие далекие направления, как Катар и Бразилия.

Henk van Beek walking towards the Oranje bus in Berlin. Donogh McCabe

По словам ван Бика, когда два десятилетия назад автобус был куплен, он изначально не предназначался для фанатских маршей. "Изначально он предназначался просто для друзей - припарковаться в центре города, включить музыку и посмотреть, что получится. Мы думали, что он прослужит шесть или восемь лет", - объясняет он.

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"Но вместо этого он был с нами на всех крупных турнирах сборной Нидерландов с 2004 года, и нам даже приходилось доставать его из гаваней таких стран, как Катар и Бразилия, где мы играли", - добавил он.

В Интернете голландские болельщики привлекли внимание своими синхронными танцами под песню "Links Rechts", которая первоначально дебютировала в 2015 году.

По словам Хенка ван Бика, президента Oranje Bus, гимн набрал обороты во время выездного матча в Швеции в 2016 году, когда 600 болельщиков сплотились за автобусом. "Его популярность возросла во время Кубка Европы 2017 года среди женщин в Нидерландах, совпав с победой голландской команды", - отметил он.

"Мы играли его во всех шести городах во время турнира, и он мгновенно стал хитом. Теперь мы играем ее каждый раз, когда собираемся, и видим, как она растет вместе с энтузиазмом голландских болельщиков".

Henk van Beek. Donogh McCabe

Ван Бик, который также является диджеем во время маршей болельщиков, поделился: "Помимо "Links Rechts", я часто играю еще одну любимую голландскую песню 1988 года - "Wij houden van Oranje". Эти песни воплощают нашу страсть к оранжевому цвету", - рассказал он Euronews.

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Четыре недели эскапизма?

Размышляя о футбольных турнирах, многие немцы с нежностью вспоминают "летнюю сказку" 2006 года, когда вся страна собралась у экранов, чтобы посмотреть мужской чемпионат мира по футболу, который вывел Германию в полуфинал.

Под лозунгом "весь мир как гость в доме друга" атмосфера казалась идиллической, хотя бы на один мимолетный месяц 2006 года. Однако с тех пор этот заветный "Sommermärchen" был омрачен обвинениями в коррупции, бросившими тень на честность решения о проведении турнира из-за подозрений в неправомерных платежах.

Футбольные турниры, такие как Евро и Чемпионат мира, дают болельщикам кратковременную передышку от реальности, представляя собой форму эскапизма. Поэтому неудивительно, что в этом году на Евро возлагались большие надежды на вторую летнюю сказку - "Sommermärchen 2.0".

In these turbulent times, I believe this tournament has fostered unity. Henk van Beek

A Dutch and a Turkish fan at the Dutch fan walk in Berlin. Donogh McCabe

Оправдал ли турнир эти надежды? По словам ван Бика, да. "В эти неспокойные времена, я считаю, этот турнир способствовал единению, - отметил он. На фоне проявлений национализма турнир также вызвал радость, волнение и товарищество, а европейцы завязали новые дружеские отношения.

Позитивная атмосфера была настолько заразительной, что некоторые болельщики даже поменяли подданство, надев футболки других стран после того, как их собственная команда была выбита. Похоже, футболу удалось немного объединить европейцев - пусть и всего на четыре недели - люди подружились и пережили свою личную летнюю сказку 2024 года.