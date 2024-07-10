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Дезинформация на Евро-2024: антимигрантская и антисемитская риторика

Люди празднуют в пабе Old Justice в Лондоне во время перестрелки в четвертьфинальном матче между сборными Англии и Швейцарии на турнире Евро-2024 в Германии.
Люди празднуют в пабе Old Justice в Лондоне во время перестрелки в четвертьфинальном матче между сборными Англии и Швейцарии на турнире Евро-2024 в Германии. Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By James Thomas
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Праздник европейского футбола был омрачен ложными заявлениями в Интернете, призванными разжечь ненависть к маргинальным группам.

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Не только мир политики, науки и здравоохранения подвергается дезинформационным атакам в Интернете.

Нередко спорт и другие наши любимые развлечения также становятся мишенью сомнительных утверждений. На этот раз речь идет о чемпионате Европы по футболу 2024 года.

Вот несколько примеров.

В социальных сетях появилась фотография, на которой якобы изображен футбольный фанат в костюме Адольфа Гитлера во время первого тура матчей в Германии.

Фотография была широко распространена в Facebook и X, но она вовсе не относится к чемпионату этого года.

Этот снимок не был сделан в Германии
Этот снимок не был сделан в ГерманииEuronews

Вместо этого она относится к вечеринке на Хэллоуин в октябре 2022 года и была сделана на улицах Мэдисона, штат Висконсин, США.

Оригинальное изображение можно найти на сайте X, его разместила группа StopAntisemitism 30 октября 2022 года.

Группа заявила, что ее "тошнит" от того, что кто-то нарядился Гитлером на Хэллоуин, и отметила, что костюм был предназначен для одного — распространять ненависть.

Активисты говорят о разжигании ненависти
Активисты говорят о разжигании ненавистиEuronews

Еще одно недостоверное утверждение в сети - попытка свалить вину за беспорядок после матчей на мигрантов.

На этом видео, распространенном в социальных сетях, показана площадь Рёмерберг во Франкфурте, заваленная мусором и пустыми контейнерами из-под еды и напитков.

Видео было опубликовано с такими подписями, как "Не уверен, что Франкфурт долго выдержит последствия массовой иммиграции".

Migrants have been wrongly blamed for the post-match mess.
Migrants have been wrongly blamed for the post-match mess.Euronews

Но видео не имеет никакого отношения к миграции.

На нем показан беспорядок, оставленный футбольными фанатами после матча между сборными Англии и Дании 20 июня.

На других видео и в других постах можно увидеть площадь, заполненную болельщиками до и во время игры или после нее, где отчетливо виден мусор.

Болельщики, а не мигранты, оставили после себя мусор
Болельщики, а не мигранты, оставили после себя мусорEuronews

Немецкая полиция не говорила болельщикам, чтобы они выбирали траву, а не алкоголь

Помимо ксенофобской дезинформации, ближе к началу чемпионата появилось ложное утверждение другого рода.

Euronews уже рассказывал об утверждениях, что немецкая полиция якобы поощряла болельщиков курить травку вместо алкоголя во время посещения матчей в Германии.

Это утверждение, по-видимому, возникло на основе сообщения британского таблоида The Sun, который процитировал представителя полиции, сказавшего, что они скорее будут преследовать агрессивных людей, распивающих алкоголь, чем группу, курящую травку.

Полиция Гельзенкирхена с тех пор опровергла эту информацию.

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Они заявили, что обеспечат безопасность каждого, независимо от употребляемых алкогольных напитков и степени опьянения.

"Мы не призываем футбольных фанатов курить травку", - сказал представитель полиции.

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