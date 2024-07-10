Франция: Карле Бруни предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании кампании Николя Саркози

By Euronews и AP

Бывшей первой леди Франции Карле Бруни-Саркози предъявили обвинения в предполагаемом давлении на свидетеля, проходящего по делу ее супруга.

РЕКЛАМА

Карле Бруни-Саркози, супруге бывшего президента Франции Николя Саркози, во вторник были предъявлены обвинения в причастности к предполагаемым попыткам оказать давление на свидетеля.

Обвинения прдъявлены в рамках дела о возможном финансировании президентской избирательной кампании Николя Саркози ливийскими властями в 2007 году.

Свидетелем, о котором идет речь, является бизнесмен Зияд Такиеддин, который сначала дал показания против Саркози в рамках этого дела, а потом изменил их. Следователи пришли к выводу, что отказ от прежних показаний мог быть коррупционной операцией, спланированной близкими к Саркози лицами.

Бруни-Саркози помещена под судебный надзор. В частности, ей запрещено контактировать со всеми участниками судебного разбирательства, за исключением ее супруга.

Незаконное финансирование избирательной кампании Саркози 2012 года

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Из активной политики он ушел в 2017 году.

В феврале апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор Саркози, касающийся незаконного финансирования его предвыборной кампании в 2012 году. На нее политик потратил 42 млн евро при установленном законом лимите в 22 миллиона.

Суд пришел к выводу, что Саркози знал о том, что приближается к законному максимуму, но проигнорировал предупреждения бухгалтеров и добровольно отказался от участия в контроле над расходами, продолжая организовывать всё новые митинги.

Саркози приговорили к году тюремного заключения с отсрочкой на шесть месяцев. Адвокаты Саркози подали апелляцию в Кассационный суд, высшую судебную инстанцию Франции. Поскольку апелляция находится на рассмотрении, Саркози не может быть заключен в тюрьму в соответствии с французским законодательством.