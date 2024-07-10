Левый альянс пообещал увеличить государственные расходы в то время, когда Францию предупреждают о чрезмерном дефиците государственного бюджета

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Жан-Люк Меланшон, которого считают самым радикальным деятелем французских левых сил, приехал в Брюссель. Он пытается убедить учреждения Евросоюза в том, что если его коалиция "Новый народный фронт" придет к власти, национальный бюджет будет под строгим контролем. На выборах во Франции в прошлое воскресенье неожиданно выиграл лево-зеленый альянс, обещавший увеличить государственные расходы. Это может создать напряженность в отношениях с Еврокомиссией, которая недавно упрекнула Францию ​​в превышении дозволенного дефицита.

Жан-Люк Меланшон, партия "Непокорённая Франция":

Мы не заинтересованы в лобовом столкновении с такими институтами, как Европейская комиссия, способными ухудшить ситуацию с бюджетом. Франция находится в списке стран, накопивших чрезмерный дефицит. Но единственный способ его сокращения - это увеличение доходов. Я могу заверить, что новых расходов не будет. Я беру на себя обязательство от имени коалиции, а не только от себя, что не будет дополнительных трат, не компенсированных дополнительными доходами.

Жан-Люк Меланшон подверг критике Эммануэля Макрона за то, что тот заранее выдвинул Тьерри Бретона кандидатом в еврокомиссары от Франции на новый срок. Левый лидер посетовал на то, что президент не дождался результатов выборов в законодательные органы:

Возможно, в некоторых странах самоуверенные лидеры думают, что после первого тура выборов в национальный парламент уже можно назначать членов Европейской комиссии. Президентская монархия уникальна тем, что со временем она изобретает свои собственные правила.

Меланшон жалуется и на то, что Макрон до сих пор не пригласил "Новый народный фронт" к участию к формировании нового правительства. В Брюсселе опасаются, что подобные разногласия в руководстве Франции могут дестабилизировать одну из самых могущественных стран ЕС. После второго тура досрочных выборов в прошлое воскресенье партия сторонников Макрона, занявшая второе место, и сам он, теперь ослаблены. Возможно, дело идет к так называемому политическому "сожительству", в котором президент и премьер-министр принадлежат к разным партиям.