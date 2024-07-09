Первое заседание правительства лейбористов

By Euronews

К новому премьеру пришли также мэры, которым он обещал больше самоуправления

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Первое рабочее заседание нового кабинета министров Великобритании состоялось во вторник на Даунинг стрит, 10 под руководством премьер-министра Кира Стармера.

В новом правительстве рекордное число женщин — 11 из 25 портфелей, в том числе вице-премьер, министр внутренних дел и первая в истории Великобритании женщина-министр финансов. Также лейбористы привели в правительство рекордное число министров, получивших образование в государственных школах. При этом, поскольку левые провели 14 лет в оппозиции, реального опыта госуправлеия у новых министров немного.

Встретиться с Киром Стармером приехали и мэры многих крупных городов: лидер лейбористов обещал существенно расширить возможности местного самоуправления.

Среди множества проблем, которые предстоит решать кабинету — стимулирование экономики, реформирование неэффективной системы здравоохранения и восстановление доверия к правительству.