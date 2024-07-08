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Визит Дэвида Лэмми в Польшу

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в Польше
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в Польше Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10243897
Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10243897
By Euronews
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал поддержку Украине "железной"

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подтвердил, что обязательства Лондона по отношению к Киеву остаются нерушимыми. Такое заявление он сделал в польском Хобелине после встречи со своим коллегой Радославом Сикорским. Министры обсуждали вопросы безопасности в преддверии саммита НАТО, который соберётся на следующей неделе в Вашингтоне.

Лэмми и Сикорский подчеркнули, что их страны готовы оказать долгосрочную поддержку Киеву, а Лэмми при этом добавил, что Великобритания воспринимает свои обязательства перед Украиной и НАТО "действительно очень, очень серьезно".

Конечно, я думаю, что в ближайшие дни мы продемонстрируем Путину, что мы здесь надолго, что средства для поддержки Украины в финансовом и военном плане есть, и что в вопросе оказания помощи альянс непоколебим и, что очень важно, един.
Дэвид Лэмми
министр иностранных дел Великобритании

Сикорский со своей стороны также выразил уверенность в том, что страны НАТО выступят единым фронтом на 75-м саммите альянса в Вашингтоне, заявив, что Польша с точки зрения помощи Украине является лидером.


Мы подтвердим, что являемся самым могущественным альянсом в истории, и что судьба Украины занимает место в наших жизненных интересах. И лучшее, что Путин мог бы сделать - это отступить от катастрофической, преступной ошибки, которую он совершил.
Радослав Сикорский
министр иностранных дел Польши

Лэмми начал свою деятельность на посту главы британского внешнеполитического ведомства очень активно, сразу же отправившись в зарубежное турне с целью, по его словам, перезагрузки связей между Великобританией и ЕС. Он уже посетил также Германию и Швецию.

Перезагрузка идёт и на внутреннем уровне: премьер-министр Кир Стармер посещает все четыре административно-политических части Соединенного Королевства, чтобы лично встретиться с правительствами всех этих территорий.

В воскресенье в Шотландии он пообещал, что будет стремиться улучшить торговое соглашение Лондона с Брюсселем, назвав его неудачным.

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