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Макрон временно оставил Атталя на посту премьера "ради стабильности страны"

Представители левых и ультраправых сил критикуют решение Макрона, требуя "уважать результаты выборов"
Представители левых и ультраправых сил критикуют решение Макрона, требуя "уважать результаты выборов" Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Опубликовано
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Президент Франции отклонил прошение премьер-министра Габриэля Атталя об отставке, попросив его "на время" остаться во главе правительства. Представители победившей левой коалиции выражают недовольство.

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Президент Франции в понедельник принял в Елисейском дворце премьер-министра, который подал прошение об отставке. Эммануэль Макрон отклонил его, попросив Габриэля Атталя "временно" остаться во главе правительства, и поблагодарил его за проделанную работу.

Атталь объявил о намерении покинуть пост, который занимает с января, после того, как были оглашены результаты воскресных парламентских выборов. На них президентская коалиция "Вместе" проиграла коалиции левых сил. А ультраправые стали третьими.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции:

"Участие в этой кампании было моим долгом. С самого её начала я предупреждал о трёх рисках: риске того, что "Непокорённая Франция" получит абсолютное большинство, что оно достанется "Национальному объединению" и риске исчезновения движения, которое воплощает наши идеи и ценности. Сегодня французы отбросили все эти три риска".

Без большинства в парламенте сформировать правительство будет сложно, как и назначить на пост премьера того, кто устроил бы всех. Макрон попросил Атталя остаться для "поддержания стабильности в стране". Тем более, что во Франции через считанные недели начнутся Летние Олимпийские Игры.

В отличие от других европейских стран, Франция не привыкла к подобной ситуации, - когда парламенте нет доминирующей партии. По мнению аналитиков, на выход из политического тупика уйдут многие недели и даже месяцы.

Представители победившего "Нового народного фронта" раскритиковали решение президента оставить Атталя на посту.

"Господин Атталь остаётся на должности премьера "для поддержания стабильности". Любопытная демократическая концепция — действовать так, будто выборы не вынесли вердикт. Атталь представляет меньшинство. Поэтому единственный возможный вариант для обеспения стабильности — это позволить управлять большинству, которое представляет Новый народный фронт", — написал в своём микроблоге Эрик Кокрель.

Крупнейший в стране профсоюз CGT потребовал от Макрона "уважать решение избирателей" и "призвать к формированию нового правительства" на основе программы "Нового народного фронта".

Левые пообещали представить свою кандидатуру на пост главы французского правительства "в течение недели".

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