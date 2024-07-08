Виктор Орбан прибыл в Пекин с "мирной миссией по Украине"

By Euronews

Венгерский премьер, чья страна председательствует в ЕС, считает, что урегулирование конфликта в Украине зависит не только от Москвы и Киева, но также от США, Евросоюза и Китая

РЕКЛАМА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник совершил неожиданный визит в Китай после поездок в Москву и Киев для обсуждения перспектив мирного урегулирования в Украине.

"Мирная миссия 3.0" - так Орбан озаглавил фотографию, опубликованную в понедельник на социальной медиаплатформе X, на которой он изображен сошедшим с самолета в Пекине. Его встречали заместитель министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин и другие официальные лица.

Позднее Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Помимо России и Украины, окончание войны "зависит от решения трех мировых держав - Соединенных Штатов, Евросоюза и Китая", - написал Орбан в посте на Facebook, где он пожимает руку Си.

A háborúzó felek mellett három világhatalom, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína döntésén múlik, mikor lesz... Posted by Orbán Viktor on Sunday, July 7, 2024

Орбан встречался с Си всего два месяца назад, когда он принимал китайского лидера в Венгрии в рамках его европейского турне по трем странам, которое также включало остановки во Франции и Сербии.

Венгрия при Орбане установила тесные политические и экономические связи с Китаем. В этой европейской стране расположено несколько китайских заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, а в декабре было объявлено, что китайский гигант по производству электромобилей BYD откроет свой первый европейский завод по производству электромобилей на юге страны.

Ранее не анонсированный визит венгерского премьера последовал за аналогичными поездками на прошлой неделе в Москву и Киев, где он предложил Украине рассмотреть возможность немедленного прекращения огня с Россией.

Его визит в Россию вызвал осуждение со стороны Киева и европейских лидеров.

"Число стран, которые могут говорить с обеими враждующими сторонами, сокращается, - сказал Орбан. - Венгрия постепенно становится единственной страной в Европе, которая может говорить со всеми".

В начале июля Венгрия приняла председательство в ЕС на ротационной основе, и президент России Владимир Путин предположил, что Орбан приехал в Москву в качестве представителя Европейского совета. Несколько высокопоставленных европейских чиновников отвергли это предположение и заявили, что у Орбана не было мандата на что-либо, выходящее за рамки обсуждения двусторонних отношений.

Венгерский премьер-министр, которого многие считают человеком, имеющим самые теплые среди лидеров ЕС отношения с Путиным регулярно блокировал, задерживал или ослаблял усилия Евросоюза по оказанию помощи Киеву и введению санкций против Москвы за ее вторжение в Украину. Он долгое время выступал за прекращение военных действий в Украине, не объясняя, чем это может обернуться для территориальной целостности или будущей безопасности страны.

Такая позиция разочаровала союзников Венгрии по ЕС и НАТО, которые осудили действия России как нарушение международного права и угрозу безопасности странам Восточной Европы.