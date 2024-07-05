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Многие в Евросоюзе желают возвращения в него Великобритании

Новый премьер-министр Великобритании лейборист Кир Стармер
Новый премьер-министр Великобритании лейборист Кир Стармер Авторское право Jon Super/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Jon Super/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Isabel Marques da Silva
Опубликовано
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Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер обещает добиваться улучшения отношений Лондона с Брюсселем

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В одном из популярных магазинов, продающих в Бельгии британские товары, покупатели не тешат себя надеждами на то, что после всеобщих выборов в Соединённом Королевстве будет отменен "брексит". Но эти англофилы верят обещанием нового правительства лейбористов хотя бы попытаться улучшить отношения Великобритании с Евросоюзом, из которого она вышла в 2020 году.

Покупатели говорят:

"Если вы отправляетесь в школьную поездку или хотите просто посетить Великобританию, вам нужно заплатить за паспорт, а потом получить в него штамп, выстояв очередь. Это одна из причин, почему надо избавиться от "брексита" ради культуры и туризма. Это принесет большую выгоду экономике".

«Коммерческому миру важно, чтобы снова открылись торговые каналы. Всем нам нужны обмены в области культуры, образования, медицины, больниц, чтобы люди могли пересекать границу в поисках лучших возможностей поправить здоровье».

Новый премьер-министр не собирается возобновлять переговоры по Соглашению о торговле и сотрудничестве, но он хочет приободрить 70% жителей Соединённого Королевства, которые говорят, что "брексит" ухудшил их жизнь. Кир Стармер обещает исправить такие недостатки, как отсутствие таможенного союза с континентальной Европой, единого рынка и свободы передвижения.

Но Лондон может заключить с Брюсселем новые соглашения по не столь крупным темам, как ветеринарные стандарты и мобильность, которые могут улучшить отношения сторон.

Директор Центра европейских реформ Чарльз Грант:

«Если бы Великобритания могла сделать это, а Кир Стармер говорит, что хочет это сделать, то это уменьшило бы проверки на границах продуктов питания, растений и животных. Это помогло бы, например, фермерам и импортерам продовольствия. Брюссель предложил облегчить для юношей и девушек поездки в обе стороны. Но то, что называется схемой мобильности, отвергли месяц назад и правившие консерваторы и лейбористы. В долгосрочной перспективе молодежи будут все больше нужны поездки на британские острова и на континент. Об этом можно договориться, если только это не будет представлено как свободное передвижение через черный ход».

Стороны занимают общую позицию по войне в Украине, у них ухудшаются отношения с Россией. Учитывая это, Лейбористская партия призвала к заключению с Евросоюзом пакта о безопасности для содействия внешнеполитическому и оборонному сотрудничеству.

Снова Чарльз Грант:

«На данный момент у британцев вообще нет никаких отношений с Евросоюзом в этих областях. Необходимо создать некую структуру, посредством которой британцы посещали бы встречи министров иностранных дел ЕС, глав правительств и официальных лиц, чтобы говорить об общих заботах, таких как Украина. Это было бы весьма желательно".

Кир Стармер получит возможность поговорить с лидерами Евросоюза на следующей неделе на саммите НАТО в Вашингтоне, а также несколько дней спустя, во время встречи Европейского политического сообщества в Лондоне.

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