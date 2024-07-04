By Mared Gwyn Jones in London

Избирательные участки в 650 округах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии открылись утром в четверг. Это первые всеобщие выборы в Великобритании после выхода страны из Европейского союза.

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Избирательные участки начали работу в 7 утра по местному времени.

Голосование продлится до 22:00 по местному времени, после чего будут опубликованы первые результаты, основанные на опросах избирателей.

Результаты будут подводиться в течение ночи, и как ожидается, что большинство местных избирательных округов объявят своих кандидатов-победителей рано утром.

Консервативный премьер-министр Риши Сунак, как ожидается, будет голосовать в своем избирательном округе Ричмонд и Норталлертон в Йоркшире, а лидер лейбористов Кир Стармер - в своем лондонском округе Холборн и Сент-Панкрас.

Это первое голосование после того, как границы избирательных округов были перекроены в 2023 году. В результате этого пересмотра Англия получила десять мест, а Шотландия и Уэльс потеряли два и восемь мест соответственно.

Это также первые всеобщие выборы, на которых избиратели должны взять с собой удостоверение личности с фотографией, чтобы иметь возможность проголосовать. Еще в мае бывшего премьер-министра Бориса Джонсона не пустили на избирательный участок на выборах в местные советы, забывшего о новом правиле.

Многие уже проголосовали по почте, несмотря на сообщения о том, что некоторые избиратели не получили свои бюллетени накануне дня выборов.

Шотландские политики поспешили осудить эту задержку. В Шотландии уже начались летние каникулы, поэтому семьи, которые отправились за границу и надеялись проголосовать по почте до отъезда, не смогли этого сделать.

Как проходят всеобщие выборы в Великобритании?

В Палате общин 650 мест, по одному от каждого местного округа, или избирательного округа.

Люди голосуют за того, кто будет представлять их избирательный округ в Палате общин. Кандидаты баллотируются по списку своего избирательного округа самостоятельно или, как правило, представляя политические партии.

В Великобритании выборы проходят по мажоритарной системе, называемая мажоритарной, которая означает, что членом парламента становится кандидат, набравший больше всего голосов в своем округе. Это также означает, что партии могут набрать большой процент голосов по стране, но при этом не получить ни одного места, если они нигде не займут первое место.

Партия, получившая большинство мест в парламенте, не менее 326, обычно формирует правительство.

Когда мы узнаем результаты?

В 22:00 по среднеевропейскому времени британские телеканалы объявят результаты экзитпола, который обычно дает довольно точную оценку распределения мест. Он основан на опросе избирателей, покидающих 133 избирательных участка по всей стране.

По мере того как избирательные округа по всей стране будут подтверждать свои результаты, в течение ночи станет ясно, были ли верны данные экзитпола. Итоги будут подтверждены примерно к 6:30 утра по местному времени в пятницу.