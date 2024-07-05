"Перемены начинаются сейчас": уверенная победа лейбористов на выборах в Великобритании

By Euronews

Лейбористская партия одержала победу на выборах в Великобритании, согласно предварительным официальным результатам. Лидер консерваторов Риши Сунак взял на себя ответственность за первое за 14 лет поражение тори.

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Лейбористская партия одержала уверенную победу на всеобщих выборах в Великобритании.

Предварительные официальные результаты показывают, что лейбористы получили большинство в парламенте, победив по меньшей мере в 410 избирательных округах.

Лидер партии Кир Стармер вскоре сменит на посту премьер-министра страны Риши Сунака.

"Мы сделали это. Вы агитировали за это, вы боролись за это, вы голосовали за это, и теперь это произошло. Перемены начинаются сейчас", - сказал Стармер.

Лидер Консервативной партии и уходящий премьер-министр Риши Сунак признал поражение, однако в своем избирательном округе он одержал победу.

"Сегодня британский народ вынес отрезвляющий вердикт. Мне есть чему поучиться и над чем поразмыслить, и я беру на себя ответственность за поражение", - сказал Сунак.

Тори находились у власти в Великобритании последние 14 лет. Лейбористы в предыдущий раз выигрывали выборы в 2005 году.

"Лейбористы - главный победитель этого вечера, но их процент голосов существенно не увеличился ни в Уэльсе, ни в Англии, а вот в Шотландии они добились значительных успехов за счет Шотландской национальной партии. Сегодня в Лондоне - новый рассвет для британской политики. Мы ожидаем, что король назначит Кира Стармера новым премьер-министром, он сформирует правительство и получит шанс добиться перемен, которые обещал стране", - передает корреспондент Euronews Маред Гвин.