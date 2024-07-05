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"Скучный, но эффективный менеджер": кто такой Кир Стармер, который станет премьером Великобритании?

Главное обещание, данное Киром Стармером британцам на этих выборах, - обещание перемен.
Главное обещание, данное Киром Стармером британцам на этих выборах, - обещание перемен. Авторское право Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Избирательная кампания с обещанием перемен увенчалась успехом для партии Кира Стармера. Сам он, вероятно, сменит на посту премьера Британии Риши Сунака. Одни критикуют лидера лейбористов за недостаток харизматичности и "скучные" подходы в управлении, другие - хвалят за прагматизм.

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Когда Кир Стармер возглавил Лейбористскую партию в 2020-м, он пообещал сделать её "избирабельной". Лейбористы в тот год переживали серьёзный кризис после сокрушительного поражения на всеобщих выборах.

Тактика 61-летнего бывшего юриста, которого критикуют за отсутствие харизматичности и даже "скучности" подходов, похоже, работает. Лейбористы вернулись в центр британской политики, сместив с лидерских позиций консерваторов, а сам Стармер - вероятно, возглавит [**следующее правительство Британии**](Избирательная кампания с обещанием перемен увенчалась успехом для партии Кира Стармера. Сам он, вероятно, сменит на посту премьера Британии Риши Сунака. Одни критикуют лидера лейбористов за недостаток харизматичности и "скучные" подходы, другие - хвалят за прагматизм.).

Сэр, юрист, правозащитник из семьи рабочих

Стармер родился в 1962 году, вырос в маленьком городке в графстве Суррей, недалеко от Лондона. Его мать работала в Национальной службе здравоохранения, а отец - на слесарной фабрике, о чём политик так часто повторял во время избирательной кампании, что это стало мемом.

Будущий премьер получил степень бакалавра права в Лидском университете и работал в нескольких юридических конторах и правозащитных организациях.

В 2008 возглавил Королевскую прокурорскую службу на следующие пять лет.

А в 2015 году Стармер избрался в Палату общин от столичного округа Камден на севере Лондона. Годом ранее политика даже посвятили в рыцари за заслуги в уголовном правосудии.

"Интересы страны важнее партийных"

Кир Стармер стал председателем Лейбористской партии в 2020 году, когда его предшественник Джереми Корбин потерпел серию поражений на выборах, после чего ушёл с поста.

Новый лидер поставил своей целью повысить привлекательность левых прогрессивных сил в глазах британских избирателей. Так он начал оттеснять тех, кто принадлежал к более радикальному левому крылу, представители которого фактически находились у руля партии. В их числе оказался даже сам Корбин - его исключили из рядов лейбористов, когда он назвал выводы внутрипартийного расследования о проявлениях антисемитизма "преувеличением".

"Иногда, чтобы быть хорошим лидером, нужно быть безжалостным", - сказал как-то Стармер в одном из интервью. "Интересы страны важнее партийных", - девиз, которым объясняется идеологическое смещение лидера лейбористов к центру.

"Никаких резких движений"

Он вызвал раздражение многих однопартийцев, когда отказался от ряда ключевых пунктов программы лейбористов - например, от повышения подоходного налога, национализации большинства госслужб страны, отмены платы за обучение в британских университетах.

Профсоюзы и активисты движения по защите окружающей среды раскритиковали его недавний отказ от обещания финансировать экологические проекты на сумму 28 миллиардов фунтов стерлингов (33 миллиарда евро) в год. Хотя для сторонников вероятного премьера это решение в условиях нехватки бюджетных средств - не что иное, как проявление прагматизма Стармера.

Впрочем, сам он недавно заявил, что у него имеется "большой и смелый план" для страны.

Британские СМИ пишут, что он включает борьбу с уклонением от уплаты налогов, улучшение доступа к медобслуживанию и расширение штата учителей и полицейских за счёт улучшения условий их труда.

Предвыборный манифест Стармера не включает возвращения к единому рынку ЕС или таможенному союзу, хотя он заявил, что хотел бы внести коррективы, чтобы улучшить "неудачную" сделку Бориса Джонсона по "брекситу".

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