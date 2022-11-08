Преемник Марин Ле Пен: кто возглавил "Национальное объединение"?

Ему 27 лет и он только что возглавил "Национальное объединение", сменив на этом посту Марин Ле Пен. В минувшую субботу, на XVIII съезде крайне правой французской партии в Париже, за Жордана Барделла, с сентября 2021 года исполнявшего обязанности председателя, отдали голоса 84,8% делегатов. Луи Альо - мэр Перпиньяна и бывший спутник Марин Ле Пен набрал лишь 15,2% голосов.

Впервые, отмечают политологи, председательство в старейшей крайне правой партии Франции перешло к политику, не входящему в клан Ле Пен. Так кто такой Жордан Барделла - политический вундеркинд или современный Растиньяк? Удастся ли ему стать новым лицом "Национального объединения"?

Головокружительная карьера

Жордан Барделла родился 13 сентября 1995 года в Дранси, северо-восточном пригороде Парижа в департаменте Сена-Сен-Дени. Он - единственный сын итальянских иммигрантов Оливье Барделла и Луизы Бертелли-Мота, семьи которых оказались во Франции в 1960-х годах. Биографы отмечают, что по отцовской линии в нём течёт и кабильская кровь: его прадед Моханд Сегхир Мада приехал из Алжира во Францию в 1930-х годах в поисках работы.

Окончивший школу с отличием, Барделла поступает в Сорбонну на географический факультет. Но уже на третьем курсе бросает, поглощённый новой страстью - политикой. В 16 лет он вступает в "Национальный фронт" и начинает карьеру, расклеивая агитационные афиши. Очень быстро статного, дисциплинированного, расторопного и всегда готового учиться молодого человека замечают в аппарате партии, озабоченной на рубеже 2010-х годов созданием позитивного образа и профессионализацией кадров.

В 19 лет Жордан Барделла возглавляет отделение "Национального объединения" (партия поменяла название в 2018 году) в департаменте Сена-Сен-Дени; год спустя его избирают в региональный совет Иль-де-Франс, самого густонаселенного административного региона Франции. Выдающиеся, по мнению многих, навыки межличностного общения приводят юного политика в окружение Флориана Филиппо - в то время правой руки Марин Ле Пен. В тот период в рядах "Национального объединения" популярно социальное и суверенистское течение, которое воплощает Филиппо. Но когда тот основывает движение "Патриоты" и попадает в опалу, Барделла легко отмежёвывается от него и сближается с представляющим жёсткую правую линию Фредериком Шатийоном, покровительствовавшим студенческим Группам совместной обороны, известным своей тягой к уличным потасовкам.

Когда же взгляды главы "Национального объединения" расходятся и с Шатийоном, Жордан Барделла, почувствовав перемену ветра, становится парламентским помощником незаметного Жан-Франсуа Жаля, а через него находит нового наставника Филиппа Оливье - шурина и главного советника Марин Ле Пен. Чуть позже у него завязываются отношения с Нольвенн Оливье - дочерью Филиппа Оливье и Мари-Каролин Ле Пен, и Жордан Барделла становится вхож в клан.

Именно гибкость и тонкое чувство конъюнктуры позволили Жордану Барделла совершить головокружительное карьерное восхождение, гораздо больше, чем убеждения, считают старожилы партии. В сентябре 2017 года после ухода Флориана Филиппо Барделла, вместе с двумя другими активистами, назначен официальным представителем партии. В марте 2018 года он входит в национальное бюро "Объединения" и возглавляет молодежное движение партии (FNJ).

Новый председатель "Национального объединения" Жордан Барделла, Париж, 5 ноября 2022 г. Lewis Joly/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Cближение с Марин Ле Пен идёт "отличнику" на пользу: в июне 2019 года он становится вторым заместителем председателя партии и - всего в 23 года - возглавляет список "Национального объединения" на европейских выборах. Критики вынуждены смириться, когда список выходит на первое место.

С каждым годом его популярность растёт, особенно среди рядовых сторонников партии. Его риторическое мастерство в большинстве случаев позволяет Жордану Барделла одерживать верх над самыми опытными противниками в прессе и телеэфире. Но чем выше он поднимается, тем чаще встаёт на пути тяжеловесов "Национального объединения", так молодой выдвиженец навлекает на себя вражду Луи Альо, когда Марин Ле Пен назначает его временным председателем партии на период предвыборной кампании 2017 года. Он также смог заручиться почти единодушной поддержкой 89 депутатов "Национального объединения" в нижней палате французского парламента.

Что в действительности думает Жордан Барделла?

С момента появления Жордана Барделла в руководстве "Национального объединения" многие здесь задаются вопросом: что на самом деле думает человек, которого недоброжелатели называют "Франкенштейном" и считают политиком, созданным из ничего кланом Ле Пен?

Сразу же после его избрания в субботу Жордан Барделла уволил из исполнительного комитета партии Стива Бриоа и Брюно Бильде - так называемых "лидеров клана Энен-Бомон" (по названию города, где годами избирают политиков "Национального объединения"). В прошлом они неоднократно критиковали его за возвращение к "идентитарной" и "жёсткой правой" линии.Так, Брюно Бильде поставил под сомнение "дружеские связи" нового председателя "Объединения" с Эриком Земмуром. Он привёл в пример продвижение в национальное бюро соратника Земмура Пьер-Ромэна Тионне - одного из основателей студенческого союза "Cocarde étudiante", члены которого нередко прибегают к насилию.

Члены "клана Энен-Бомон" также вспомнили комментарии Жордана Барделла в августе 2021 года о том, что теории "демографического сдвига" и "великого замещения" европейского населения иммигрантами не лишены оснований. "Он явно не разделяет анализ Марин Ле Пен", - считает Брюно Бильде. Стив Бриоа не стал подбирать слова и обрушился на "отупение" партии, которая, по его мнению, находится в процессе уступки великому "националистическому компромиссу" и "союзу радикальных правых" с 20-летними во главе. Наконец, Луи Альо осудил "эксцессы, которые практиковал Национальный фронт другой эпохи", не называя своего конкурента по имени.

В интервью телеканалу RTL Жордан Барделла отмахнулся от нападок, заявив, что никакого риска "возвращения одиозного Национального объединения" нет. Он заверил в "реальной идеологической преемственности" с Марин Ле Пен. И это - в момент, когда партия погрязла в дебатах в Национальной Ассамблее, где депутат от "Национального объединения" был исключен после расистского высказывания. Именно Грегуара де Фурна, крикнувшего чернокожему депутату от "Непокорённой Франции", чтобы он "возвращался в Африку", Жордан Барделла прочил в официальные представители партии. После же инцидента 3 ноября Барделла отказался от этой идеи и назвал поведение де Фурна "неумным".

Марин Ле Пен и Жордан Барделла на XVIII съезде "Национального объединения" в Париже, 5 ноября 2022 г. Lewis Joly/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Могут ли радикальные идентитаристы вернуться в "Национальное объединение"? Пока рано говорить об этом, считает исследователь Марион Жаке-Вайян (из университета Париж-II). При этом она отметила "поздравления" в соцсетях, адресованные Жордану Барделла от Орельена Верхасселя - бывшего члена распущенной группы Génération identitaire и сторонника Эрика Земмура на президентских выборах.

"Национальный фронт" и Россия - навсегда?

Новый глава "Национального объединения" пообещал подавать в суд на каждого, кто будет "разводить инсинуации" насчёт финансирования или прочих связей между "Национальным объединением" и РФ. С тех пор, как в 2014 году российский банк выдал партии Ле Пен кредит в 9 миллионов евро, а в ходе президентских дебатов в апреле этого года Эммануэль Макрон упрекнул её в том, что она "говорит о своём банкире, когда говорит о России", подобные обвинения появляются регулярно.

В сентябре "Национальный фронт" предпринял контратаку, предложив создать в Ассамблее комиссию по расследованию иностранного финансирования политических партий. Крайне правые намерены, в частности, "выяснить характер связей между некоторыми избранными членами президентского большинства и Катаром", "определить" возможные связи между большинством и Китаем, а также расследовать "то, что выглядит как настоящее законодательное со-творчество между президентской партией и американскими гигантами Amazon, Microsoft, Google или Uber".

Ранее Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии, а ныне депутат Европарламента, заявил, что "не удивится, если имя госпожи Ле Пен и её партии окажется в американском списке политических сил, которым заплатили русские". Он сослался на оценку американской разведки, согласно которой РФ заплатила не менее 300 миллионов долларов с 2014 года, чтобы повлиять на результаты выборов в нескольких странах Европы.

В ответ правящая французская партия "Возрождение" заявила о "необходимости провести независимое расследование вмешательства России в деятельность европейских партий".

Линия защиты нового руководства "Национального объединения" ясна, считают политологи, и состоит в переносе акцентов и попытке подменить предмет дискуссии. Жордан Барделла озвучил её, когда недавно обрушился на энергетическую политику Эммануэля Макрона. Он заявил, что "когда мы пытаемся объяснить французам, что энергетический кризис связан с войной, это ложь".

Марионетка Марин Ле Пен?

Жордан Барделла культивирует образ верности Марин Ле Пен, чьей политической линии клянётся следовать. Но его избрание на пост главы партии плохо скрывает инвариант, убеждены аналитики: именно Марин Ле Пен сохраняет больше, чем когда-либо, власть над французскими крайне правыми. Её, как говорили в кулуарах съезда, уже обозначили в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года.

Это вопрос будущего партии. Какое место отведено дофину, который теперь обречен на то, чтобы произвести фурор или остаться в тени Ле Пен на долгие годы? Многие в партии вспоминают давнее пророчество Жан-Мари Ле Пена, которое неоднократно подтверждалось в рядах "Национального фронта/объединения": "Судьба дофина (игра слов, т.к. на французском это слово означает и "дельфин") - иногда садиться на мель".