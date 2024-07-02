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Подъем ультраправых в отдельных странах ЕС может повлиять на общий курс

Ультраправые политики в правительстве Нидерландов
Ультраправые политики в правительстве Нидерландов Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Isabel Marques da Silva
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На некоторых выборах побеждают националисты и противники европейского проекта. Они могут разрушить Союз изнутри

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В Европейском союзе укрепляют свою власть ультраправые. Правительство этих сил приведено к присяге во вторник в Нидерландах. А в прошлое воскресенье первый тур выборов в законодательные органы Франции выиграло "Национальное объединение". Оно тоже находится на правом краю политического спектра и скептически относится к европейскому проекту. Все эти евроскептики могут изменить процесс принятия решений в блоке, считает политолог Свободного университета Брюсселя Дэйв Синарде:

С одной стороны, может произойти разрушение европейской политики изнутри. С другой стороны, ультраправые лидеры могут осознать, что им нужен Европейский союз. Они могут переложить на него выполнение многих обещаний, которые они дали своему национальному электорату, особенно в вопросах безопасности и иммиграции.

Венгрия - единственное государство-член ЕС, в котором ультраправые обладают большинством и могут править без оглядки на других. Но им пришлось войти в коалиционные правительства в Италии, Финляндии, Нидерландах, Чешской республике и Хорватии.

Франция может стать следующей страной, попавшей в эту тенденцию. Если второй тур 7 июля подтвердит победу "Национального объединения", президент-центрист окажется в еще большей изоляции. Однако Эммануэль Макрон все еще будет контролировать многие аспекты внутренней политики и оказывать влияние на иностранных коллег в международных делах на заседаниях Европейского совета. Снова Дэйв Синарде:

Совершенно очевидно, что Макрон ослаблен результатами первого тура выборов, и в следующее воскресенье ситуация, вероятно, не изменится. Когда лишившийся поддержки во Франции президент приедет на следующий саммит Евросоюза, мы можем увидеть также ослабление германо-французской оси, которая исторически и до сих пор являлась одной из главных опор европейской политики.

Стратегия, которую будут разрабатывать для Евросоюза ультраправые, не может быть одобрена, если 4 государства-члена, представляющие 35% населения ЕС, воздержатся или проголосуют против. Но в любом случае могут пострадать некоторые из областей общей политики, такие как это выполнение Пакта о миграции, новый этап «Зелёного курса» и поддержка стран-кандидатов на членство в ЕС.

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