Митрополит Видинский Даниил избран главой Болгарской Православной Церкви. Он сменил скончавшегося в марте патриарха Неофита.

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Православное духовенство со всей Европы собралось в Софии на интронизацию нового патриарха. На богослужении присутствовали представители патриархий Греции, Северной Македонии, Сербии и Грузии.

В воскресенье 52-летний митрополит Даниил - в миру Атанас Николов - был избран на церковном соборе предстоятелем БПЦ. Его кандидатуру поддержали 69 из 138 делегатов. Это, по мнению экспертов, отражает раскол в болгарском обществе и высшем церковном управлении страны, образовавшийся после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Новый глава Болгарской патриархии считается сторонником Москвы, что тот подтверждал неоднократно своими заявлениями. Так, Даниил отказался признавать независимость Украинской церкви и в споре Константинополя с РПЦ встал на сторону последней. Также он критиковал тех, кто называл Россию страной-агрессором, хотя и неоднократно выступал за скорейшее окончание военных действий.

Выборы нового патриарха были назначены после того, как в марте скончался предшественник Даниила - Неофит. Он возглавлял Болгарскую православную церковь в течение 11 лет.

Хотя церковь в Болгарии отделена от государства, в конституции страны православие названо "традиционной религией", которую исповедуют около 85% 6,5-миллионного населения.