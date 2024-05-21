Международный уголовный суд рассматривает запрос о выдаче ордера на арест премьера и министра обороны Израиля в связи с обвинениями в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Нетаньяху выступил с резкой критикой этого шага.
Проявлением "нового антисемитизма" назвал премьер-министр Израиля запрос прокурора МУС о выдаче ордера на его арест.
Биньямин Нетаньяху отверг все обвинения, назвав их абсурдными и ложными.
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан считает, что глава правительства Проявлением "нового антисемитизма" назвал премьер-министр Израиля запрос прокурора МУС о выдаче ордера на его арест.
"С какой дерзостью вы проводите сравнение между боевиками ХАМАС, которые убивали, сжигали, резали, насиловали и похищали наших братьев и сестёр, и солдатами ЦАХАЛа, которые ведут справедливую войну, и которые в нравственном плане не имеют себе равных!" - продолжил он.
Американский президент Джо Байден, в свою очередь, назвал это решение возмутительным, добавив в своём письменном заявлении что между Израилем и ХАМАС “нет никакого эквивалента”.
Госдепартамент напомнил, что МУС не обладает необходимой юрисдикцией для расследования этого дела, поскольку Израиль не подписал Римский статут. Конгресс США даже допустил введение санкций в отношении Гаагского суда в случае, если ордер на арест Нетаньяху и Галанта будет выдан.
Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента США:
“Это решение никак не помогает и может свести на нет усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы вывести заложников из Газы и обеспечить поступление гуманитарной помощи”.
Реакцию израильтян на новость можно назвать неоднозначной. В стране не первый месяц идут массовые протесты с требованием к Нетаньяху добиться освобождения заложников, с октября удерживаемых боевиками в анклаве.
Инбар Гольдштейн, жительница Тель-Авива:
“Я не понимаю, что это за мир, в котором мы мы живём, - где есть симметрия между лидерами террористической организации, устроившими массовую резню, и главами государств, которые были избраны демократическим путём”.
В ХАМАС считают, что своим ходатайством прокурор МУС "приравнивает жертву к палачу".
Палестинцы из центральной части Газы на новость реагируют сдержанно.
Сами Абу Заид, житель сектора Газа:
"Мы хотим, чтобы международные резолюции имели значение, чтобы они приводили к разрешению проблем. Мы - жертвы, хотя не имеем никакого отношения к Израилю или ХАМАС. Мы не имеем ничего общего с ХАМАС и исламским джихадом".
Судьи МУС приступили к изучению доказательств по делу и примут решение, как ожидается, в течение двух месяцев.