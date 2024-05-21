By Euronews и AP

Международный уголовный суд рассматривает запрос о выдаче ордера на арест премьера и министра обороны Израиля в связи с обвинениями в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Нетаньяху выступил с резкой критикой этого шага.

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Проявлением "нового антисемитизма" назвал премьер-министр Израиля запрос прокурора МУС о выдаче ордера на его арест.

Биньямин Нетаньяху отверг все обвинения, назвав их абсурдными и ложными.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан считает, что глава правительства Проявлением "нового антисемитизма" назвал премьер-министр Израиля запрос прокурора МУС о выдаче ордера на его арест.

"Как премьер-министр Израиля, я с возмущением отвергаю сравнение, которое сделал прокурор в Гааге, между демократическим Израилем и массовыми убийцами из ХАМАС. Это полное искажение реальности". Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

"С какой дерзостью вы проводите сравнение между боевиками ХАМАС, которые убивали, сжигали, резали, насиловали и похищали наших братьев и сестёр, и солдатами ЦАХАЛа, которые ведут справедливую войну, и которые в нравственном плане не имеют себе равных!" - продолжил он.

Американский президент Джо Байден, в свою очередь, назвал это решение возмутительным, добавив в своём письменном заявлении что между Израилем и ХАМАС “нет никакого эквивалента”.

Госдепартамент напомнил, что МУС не обладает необходимой юрисдикцией для расследования этого дела, поскольку Израиль не подписал Римский статут. Конгресс США даже допустил введение санкций в отношении Гаагского суда в случае, если ордер на арест Нетаньяху и Галанта будет выдан.

Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента США:

“Это решение никак не помогает и может свести на нет усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы вывести заложников из Газы и обеспечить поступление гуманитарной помощи”.

Реакцию израильтян на новость можно назвать неоднозначной. В стране не первый месяц идут массовые протесты с требованием к Нетаньяху добиться освобождения заложников, с октября удерживаемых боевиками в анклаве.

Инбар Гольдштейн, жительница Тель-Авива:

“Я не понимаю, что это за мир, в котором мы мы живём, - где есть симметрия между лидерами террористической организации, устроившими массовую резню, и главами государств, которые были избраны демократическим путём”.

В ХАМАС считают, что своим ходатайством прокурор МУС "приравнивает жертву к палачу".

Палестинцы из центральной части Газы на новость реагируют сдержанно.

Сами Абу Заид, житель сектора Газа:

"Мы хотим, чтобы международные резолюции имели значение, чтобы они приводили к разрешению проблем. Мы - жертвы, хотя не имеем никакого отношения к Израилю или ХАМАС. Мы не имеем ничего общего с ХАМАС и исламским джихадом".

Судьи МУС приступили к изучению доказательств по делу и примут решение, как ожидается, в течение двух месяцев.