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Остин и Столтенберг сверили часы накануне саммита НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
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В преддверии саммита НАТО министр обороны США и генеральный секретарь альянса встретились в Вашинтоне

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Министр обороны США Ллойд Дж. Остин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Пентагоне накануне саммита, посвященного 75-летию альянса.

Они говорили о дальнейшем развитии НАТО, которе происходит на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины. Однаой из тем саммита станет, по словам Столтенберга, дальнейшее усиление поддержки Киеву.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"В Украине Россия продолжает свою жестокую войну. Только сегодня мы стали свидетелями ужасающих ракетных обстрелов украинских городов, убивающих невинных мирных жителей, в том числе детей. Я осуждаю эти отвратительные нападения. На саммите мы примем решения по дальнейшему укреплению нашей поддержки Украины. Россия должна понять, что она не сможет взять нас на измор. Она должна остановиться и принять, что Украина суверенная и независимая страна".

Помимо войны России в Украине, в повестке дня саммита - вызовы, создаваемые всё более агрессивным Китаем и конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Здесь под вопросом оказывается приверженность некоторых ключевых членов организации защите своих союзников.

С другой стороны, ситуация осложняется ожиданием грядущих президентских выборов в США. Существует глубокая неуверенность в способности президента Джо Байдена победить в ноябре своего предшественника, скептика НАТО Дональда Трампа.

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