Боевики "Хезболлах" угрожают Кипру

By Euronews

Лидер группировки заявил, что Кипр может стать мишенью, если позволит Израилю использовать свою территорию.

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Лидер военизированной ливанской группировки "Хезболлах" Хасан Насралла пригрозил Израилю, а также Кипру и другим районам Средиземноморья "войной без правил" в случае полномасштабного израильского наступления. По его словам, Кипр может стать мишенью, если позволит Израилю использовать свою территорию.

"Кипр следует предупредить, что открытие кипрских баз и аэропортов для израильтян с целью нападения на Ливан означает, что кипрское правительство стало частью войны", — заявил Хасан Насралла. Он подчеркнул, что на данный момент боевики "Хезболлах" использовало лишь часть арсенала и у них есть новые образцы вооружений для более серьезных сражений.

Ранее стало известно, что в ЦАХАЛ одобрили планы возможного наступления в Ливане.

Министр иностранных дел Израиля призвал остановить Иран и исламский экстремизм.

Министерство иностранных дел Республики Кипр сообщило, что глава ведомства провел телефонные переговоры со своим ливанским коллегой.

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, его страна "никоим образом не участвует в боевых действиях и не является частью проблемы".

"Напротив, конкретными действиями мы на практике доказываем, что являемся частью решения. И эта наша роль, проявляющаяся, например, через гуманитарный коридор для Газы, признается не только арабским миром, но и всем международным сообществом", — говорится в заявлении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС всегда поддержит Республику Кипр.

Кипр не предлагал израильским военным какие-либо наземные объекты или базы, но в прошлом разрешал Израилю использовать время от время свое воздушное пространство для проведения воздушных учений, но никогда во время конфликта. На Кипре, который до 1960 года был колонией, расположены две британские базы. Они использовались для операций в Сирии, а в последнее время и в Йемене, и кипрское правительство не имеет права голоса в этом вопросе.

Спонсируемая Ираном группировка "Хезболла", призывающая к уничтожению Израиля и пропагандирующая военный джихад, регулярно обстреливает Израиль уже более восьми месяцев с начала войны в секторе Газа. Во вторник группировка опубликовала, по ее словам, видеосъемку с дронов секретных военных объектов в глубине израильской территории.

В среду боевики "Хезболлы" запустили 15 реактивных и артиллерийских снарядов по казармам ЦАХАЛ в Кирьят-Шмоне на севере Израиля.