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Ликвидирован медиа-центр, связанный с ИГИЛ

Операция в Испании по ликвидации медиа-центра, связанного с ИГИЛ
Операция в Испании по ликвидации медиа-центра, связанного с ИГИЛ Авторское право Santi Palacios/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Авторское право Santi Palacios/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Медиа-центр, связанный с ИГИЛ, ликвидирован в Испании в результате совместной операции Гражданской гвардии и её коллег из Интерпола и ФБР

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Гражданская гвардия Испании при поддержке Европола и ФБР США ликвидировала один из крупнейших медиацентров, связанных с так называемым "Исламским государством".

Испанские власти также арестовали 9 человек в Жироне, Кадисе, Альмерии и Тенерифе. Двое из них заключены под стражу.

Серверы центра использовались для распространения пропаганды ненависти по всему миру через радиостанции, информационные агентства и социальные сети, а также рассылали сообщения, подстрекающие к терроризму, на как минимум 30 языках.

Именно эта сеть подготовила неудачное нападение на автобус, в котором находились футболисты "Реала", а также разослала сообщения, поощряющие нападения на Евро-24 в Германии и Олимпийские игры в Париже.

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