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Италия: у берегов Калабрии затонула лодка с мигрантами

Итальянская береговая охрана доставила в порт потерпевших кораблекрушение мигрантов
Итальянская береговая охрана доставила в порт потерпевших кораблекрушение мигрантов Авторское право AP
Авторское право AP
By Кнарик Хачатрян
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Лодка с мигрантами перевернулась у берегов итальянской Калабрии. 1 человек погиб, 12 спасены, около 50 пропали без вести.

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Один человек погиб, 50 пропали без вести в результате кораблекрушения у итальнского побережья. По данным береговой охраны, французская прогулочная лодка с нелегальными мигрантами на борту перевернулась примерно в 120 милях от итальянского побережья, в нейтральных водах между Грецией и Италией.

12 выживших мигрантов были спасены торговым судном и впоследствии переведены на катера береговой охраны, которые причалили в Роччелла-Ионике, в южном итальянском регионе Калабрия. Один из мигрантов скончался сразу после прибытия. Поиски пропавших без вести продолжаются. Лодка, вероятно, вышла из Турции.

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