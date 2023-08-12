В Ла-Манше вновь утонули мигранты, погибшим было около 30

При попытке достичь берегов Великобритании в проливе Ла-Манш потерпела крушение лодка с беженцами. Погибли молодые люди.

Шесть афганцев в возрасте около 30 погибли и до двух человек числятся пропавшими без вести после трагедии в проливе Ла-Манш: там в субботу затонула лодка, перевозившая cвыше 60 человек. Мигранты стремились добраться до Великобритании. После крушения помощь людям сообща оказывали французская и британская береговая охрана.

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Капитан катера Securists at sea говорит, что перевозчики не соблюдали правила безопасности: "Они слишком сильно нагружают лодку, она не может двигаться вперед. Вот и эта была перегружена".

В группе "Утопия 56", занимающейся оказанием помощи беженцам, указывают на виновных так: "Люди продолжают пересекать Ла-Манш, на этой границе всегда есть жертвы, границы все еще убивают, - заявил представитель организации. - Нам нужны безопасные легальные проходы. Бизнес контрабандистов на подъеме вследствие милитаризации границ, все сделано так, чтобы люди не могли их пересечь".

Сообщается, что около десяти беженцев доставлены в больницу города Кале.

Великобритания ведет статистику по прибывающим через Ла-Манш с 2018 года. За это время пролив пересекли на лодках свыше 100 тысяч человек.