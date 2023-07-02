Мигранты на Канарах: спасённые и погибшие

Euronews

В субботу возле архипелага затонула лодка, на борту которой было более 50 человек

Лодку с 65-ю нелегальными мигрантами перехватила береговая охрана Испании у Канарских сотровов. Спасённых отправили в ближайший порт. На борту судна обнаружили тело одного пассажира, погибшего в пути. Ещё один мигрант в тяжёлом состоянии был отправлен в больницу.

Ранее, в субботу, по данным неправительственных организаций в этом же районе затонула лодка, на борту которой погибли более 50 человек. Удалось спасти четверых.

По данным испанского правительства, за первые пять месяцев это года на Канары прибыли 4,4 тыс нелегальных мигрантов.