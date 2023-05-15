Несмотря на значительные опасности в пути, африканские мигранты продолжают прибывать в Италию морем. Репортаж программы "Очевидец" с острова Лампедуза, самой южной точки Италии.

35 тысяч мигрантов прибыли в Италию в первые три месяца года, в основном по так называемому "центральному средиземноморскому" маршруту. Показатели такие же высокие, как в 2017 году, а число погибших - более 400.

"Море очень опасно!" - говорит 17-летний мигрант из Бангладеш.

"Доплыли с горем пополам. Но всё же доплыли!" - говорит другой подросток из Гвинеи.

Корреспондент euronews Моника Пина Я приехала в самую южную точку Италии, на остров Лампедуза, чтобы рассказать вам о миграционном кризисе в специальном выпуске программы "Очевидец" в двух эпизодах, снятых между Италией и Тунисом.

"Мы уже девно здесь высадились, и всё кричали и кричали: освободите нас! освободите!"

Поток мигрантов, прибывающих в Италию морем, вырос на 300% в первые месяцы 2023 года.

Рекорд установлен и по количеству жертв. На сегодня в море погибло более 400 человек.

Правая коалиция Италии пообещала обуздать нелегальную иммиграцию.

Сейчас власти объявили чрезвычайное положение, чтобы справиться с кризисом.

Несмотря на это, "горячая точка" - Лампедуза - постоянно находится на грани краха.

euronews: Когда ты сюда приплыл?

Мигрант: 24 дня назад. Я ужасно устал...

Говорит Джузи Николини, бывший мэр Лампедузы:

"Это политика нынешнего правительства подпитывает возникновение форс-мажорных ситуаций. Мы затянули это чрезвычайное положение на десятилетия, что, очевидно, не позволяет строить какие-либо планы. Нет серьезных рассуждений о том, как нам представить наше сосуществование с ними".