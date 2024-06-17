Во Франции открылась выставка вооружений Eurosatory

By Euronews

В пригороде французской столицы открылась выставка оборонной промышленности Eurosatory. Французский суд запретил Израилю принимать в ней участие.

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В Париже на фоне протестов открылась выставка вооружений Eurosatory. Она проводится каждые два года. В нынешнем году свою продукцию здесь представляют более двух тысяч компаний из 62 стран.

На этот раз на выставке не присутствует Израиль. На прошлой неделе французский суд вынес решение в пользу четырех неправительственных организаций, которые потребовали запретить участие в шоу израильских производителей.

Организаторы салона заявили, что обжалуют решение суда как можно скорее. Eurosatory одна из крупнейших в Европе выставок оборонной промышленности. Мероприятие продлится до пятницы.