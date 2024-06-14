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Премьер-министр Греции перекроил кабмин после евровыборов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис голосует на участке в Афинах, 9 июня 2024 года.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис голосует на участке в Афинах, 9 июня 2024 года. Авторское право Yorgos Karahalis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Yorgos Karahalis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Alexander KazakevichEuronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В пятницу Кириакос Мицотакис произвёл перестановки в правительстве, чтобы "ускорить" борьбу с кризисом стоимости жизни, но сохранил на посту министров иностранных дел и финансов, чтобы продемонстрировать преемственность политики.

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Кириакос Мицотакис в пятницу провёл перестановки в греческом правительстве после победы консервативной "Новой демократии" на выборах в Европарламент. Цель премьера – обозначить новые приоритеты, которые определились в ходе избирательной кампании.

Несмотря на восстановление экономики после десятилетнего кризиса и снижение инфляции, зарплаты в Греции всё ещё ниже среднего уровня по ЕС, а опросы показывают, что большинство греков больше всего беспокоит именно кризис стоимости жизни.

59-летний Такис Теодорикакос, ранее занимавший пост министра общественного порядка и защиты граждан, теперь возглавит министерство развития, которое будет отвечать за контроль над потребительскими ценами.

Премьер также пообещал снизить взносы работодателей на социальное страхование, чтобы стимулировать предприятия нанимать сотрудников и бороться с уровнем безработицы, который хоть и снизился в последние годы, всё ещё вдвое превышает средний показатель по еврозоне.

Мицотакис также сменил министров труда, внутренних дел, миграции и сельского хозяйства. Свои портфели сохранили министры финансов, иностранных дел и обороны.

Тяжеловес европейских правых

На прошедших выборах правящая "Новая демократия" набрала 28,3% голосов – почти вдвое больше, чем 14,9% у главной левой оппозиционной партии "СИРИЗА".

При этом у Мицотакиса ожидали лучший результат и расценивают выступление на евровыборах как неудачное, поскольку партия опустилась на 5 процентных пунктов по сравнению с кампанией 2019 года. Явка на выборах была низкой, почти 6 из 10 избирателей остались дома, а ультраправые партии вырвали несколько мандатов.

Мицотакис пришёл к власти в 2019 году после более чем четырехлётнего правления партии левых во время финансового кризиса в стране и был переизбран с большим отрывом летом 2023 года. Греческий премьер – влиятельная фигура Европейской народной партии. Как пишет издание Politico, некоторые чиновники и дипломаты даже прочат ему пост Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии.

Сам Мицотакис неоднократно говорил, что не стремится перейти на работу в Брюсселе и поддерживает фон дер Ляйен, которая выдвигается на второй срок.

Новые греческие министры будут официально приведены к присяге в пятницу, а первое заседание кабмина состоится в субботу.

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