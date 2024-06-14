На Марктвег ждут оранжевых побед

By Euronews

Некоторые улицы нидерландских городов на время европейских и мировых футбольных первенств становятся почти полностью оранжевыми. Марктвег в Гааге признана самой красивой Ораньестраат в стране перед открытием чемпионата Европы в Германии.

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Одна из улиц Гааги окрасилась в оранжевый цвет, поскольку в пятницу в Германии стартует чемпионат Европы по футболу, в котором принимает участие сборная Нидерландов.

Марктвег - в этом году признана самой красивой среди других улиц страны, которые "переодеваются" в оранжевый во время европейских и мировых футбольных первенств.

Команда из 10 волонтеров провела два месяца, раскрашивая дома, нанося надписи, развешивая транспаранты и вымпелы.

В городе Бреда на время чемпионата Европы даже сменили название улицы на Ораньестраат

Одно из прозвищ национальной сборной Нидерландов - "Оранжевые". Это цвет королевской семьи и часть триколора страны.