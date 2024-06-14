EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

На Марктвег ждут оранжевых побед

Марктвег в Гааге: даже уличные урны замотаны в оранжевый
Марктвег в Гааге: даже уличные урны замотаны в оранжевый Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Некоторые улицы нидерландских городов на время европейских и мировых футбольных первенств становятся почти полностью оранжевыми. Марктвег в Гааге признана самой красивой Ораньестраат в стране перед открытием чемпионата Европы в Германии.

РЕКЛАМА

Одна из улиц Гааги окрасилась в оранжевый цвет, поскольку в пятницу в Германии стартует чемпионат Европы по футболу, в котором принимает участие сборная Нидерландов.

Марктвег - в этом году признана самой красивой среди других улиц страны, которые "переодеваются" в оранжевый во время европейских и мировых футбольных первенств.

Команда из 10 волонтеров провела два месяца, раскрашивая дома, нанося надписи, развешивая транспаранты и вымпелы.

В городе Бреда на время чемпионата Европы даже сменили название улицы на Ораньестраат

Одно из прозвищ национальной сборной Нидерландов - "Оранжевые". Это цвет королевской семьи и часть триколора страны.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Швейцария готовится к открытию мирного саммита по Украине

Конец кокаинового картеля

Пожар в аэропорту Брюсселя

уличные артисты Искусство Нидерланды Гаага Футбол