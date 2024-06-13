"Не знаю, как мы переживем эту зиму" — восстановление Украины сфокусировано на энергетике

By Liv Stroud

Программа развития ООН и Всемирный банк обсуждают, как будет выглядеть восстановление Украины.

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Второй и последний день конференции по восстановлению Украины в Берлине завершился обещанием поддержать критически важную инфраструктуру Украины в преддверии холодной зимы. Во время своего выступления и пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в первый день встречи президент Украины Владимир Зеленский обратился к своим западным коллегам с призывом помочь Украине восстановить и децентрализовать энергетическую инфраструктуру.

Участившиеся российские атаки на энергетические сети и электростанции Украины вынудили правительство ввести в крупных городах графики отключения электроэнергии на несколько часов в день, и существуют опасения, что украинцы будут вынуждены замерзать зимой из-за отсутствия электричества.

Лауреат Нобелевской премии мира и лидер Центра гражданских свобод Александра Матвийчук выразила свой страх перед наступающей зимой. "Я действительно не знаю, как мы переживем эту зиму. Зима в Украине очень холодная, и у нас не будет ни отопления, ни света, ни электричества, ни интернета, ни воды", — сказала она, обвинив западных партнеров Украины в задержке поставок систем противовоздушной обороны.

"ООН уже помогает Украине подготовиться к зиме", — сказал Ахим Штайнер, администратор Программы развития ООН (ПРООН). "Это включает в себя энергетические системы, источники питания и, возможно, установку генераторов в школах, чтобы компенсировать отсутствие электричества. ПРООН при поддержке Японии и других международных партнеров поставила трансформаторы для подключения более полумиллиона украинцев, решив одну из самых серьезных проблем Украины, вызванную преднамеренным разрушением силами РФ энергетической инфраструктуры. Доступ к электричеству имеет решающее значение для выживания, особенно в зимний период", — добавил он.

Акцент на возобновляемые источники энергии

Всемирный банк выделил не менее 500 миллиардов долларов на помощь в восстановлении Украины. Анна Бьерде, главный операционный директор Всемирного банка, курирует вопросы международной финансовой помощи и консультирует Украину по вопросам послевоенного восстановления.

Бьерде подчеркнула значительный потенциал Украины в области возобновляемых источников энергии. "Мы собрали информацию от украинских компаний о проблемах, с которыми они сталкиваются, чтобы направить наши политические дискуссии с правительством и сформировать наши стратегии финансирования для эффективной поддержки этих компаний", — пояснила она. "Возобновляемые источники энергии, о которых шла речь на конференции, находятся в центре внимания, учитывая потенциал Украины в этом секторе и дискуссии о водороде. Несмотря на то, что в преддверии зимы крайне важно решить ближайший энергетический кризис, мы также признаем долгосрочные преимущества развития возобновляемых источников энергии, особенно для отраслей, стремящихся к декарбонизации", — заключила Бьерде.

Подписано более 110 соглашений

На Конференции по восстановлению Украина подписала 110 международных соглашений, контрактов и меморандумов, что свидетельствует о большом интересе мировой общественности к инвестициям в страну. В результате конференции были приняты обязательства и оказана помощь на сумму более 16 миллиардов евро, включая инвестиционный компонент в размере 1,4 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины, пакет энергетической помощи от США на сумму 824 миллиона долларов и Альянса за устойчивость малых и средних предприятий Украины на сумму 7 миллиардов евро.

Дополнительные соглашения включают более 700 миллионов евро на программу Skills Alliance, 35 миллионов долларов США на гуманитарное разминирование, 560 миллионов евро в рамках 14 соглашений с немецкими и международными партнерами и более 350 миллионов долларов США в рамках соглашений о страховании рисков.

Кроме того, Германия объявила о поставке Украине еще 68 ракет Patriot в дополнение к 32 ракетам, уже поставленным за последние два дня, о чем министр обороны Германии Борис Писториус сообщил 11 июня на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Мекленбурге-Передней Померании.

Подготовка к мирному саммиту в Швейцарии

Конференция по восстановлению Украины состоялась за несколько дней до долгожданного мирного саммита в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня. Россия не была приглашена.

На совместной пресс-конференции с президентом Зеленским канцлер Германии назвала предстоящий саммит в Швейцарии "следующим, но не последним шагом" и сравнила его с растением, которое нужно поливать.

С помощью саммита Украина стремится заручиться поддержкой мирного плана президента Зеленского из десяти пунктов, сосредоточившись на ключевых пунктах повестки дня, несмотря на то, что не все из них были рассмотрены. Кроме того, мероприятие с участием представителей почти 90 стран и организаций представляет собой важную возможность продемонстрировать широкую международную поддержку Украины, в том числе со стороны не только западных стран, несмотря на заметное отсутствие Китая.