Союзники помогут восстановить энергосистему Украины

В Украине надеются, что встречи на конференции Берлине принесут результат.

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ЕС поможет Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских ударов, заверили канцлер Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине.

В результате российских атак Украина потеряла половину своих генерирующих мощностей. Шольц сказал, что основное внимание будет уделено возобновляемым источникам энергии и потенциалу водорода.

"Важен и еще один вопрос, который сегодня является очень большой задачей для города и всей Украины. Это децентрализация системы отопления и энергоснабжения, и для нас очень важно, чтобы эти встречи в рамках данной конференции были результативными", — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Из Берлина передает корреспондент Euronews Лив Страуд: "Во вторник президент Украины Зеленский впервые выступил в немецком Бундестаге. Политики из AfD и альянса Сары Вагенкнехт заметно отсутствовали. Обе партии требуют прекратить поставки оружия в Украину".