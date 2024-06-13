В Греции - жара, в Болгарии - ливни с градом

By Euronews

Европейские страны страдают от жаркой погоды, проливных дождей и наводнений.

Греция

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В Греции температура воздуха в ряде районов в четверг превысила 40 градусов. Школы оставались закрытыми. Госслужащие, у которых есть проблемы со здоровьем, предпочли работать из дома. Власти также решили закрыть туристические объекты, в частности Акрополь. В пяти регионах страны объявлено предупреждение о возможном возникновении лесных пожаров. Зоны повышенного риска отслеживаются с помощью дронов. В пятницу, как ожидается жара немного спадет.

Румыния

В Румынии сейчас гораздо теплее, чем обычно в это время года. Из-за жары выросли продажи кондиционеров. Такие устройства, согласно недавнему опросу, в Румынии есть в каждом третьем доме. Те, кто не могут или не хотят пользоваться кондиционером, прибегают к всевозможным уловкам. Например, ставят перед вентилятором емкости с ледяной водой.

Болгария

На города Болгарии обрушились ливни. В Велико-Тырнове прошел дождь с градом. Льдинки, по словам местных жителей, были размером с грецкий орех. Улицы превратились в реки. Ветер повалил десятки деревьев. Ураган чуть не снес крышу одной из школ города. К счастью, обошлось без жертв. В городе Сливен град повредил автомобили и уничтожил урожай персиков в ближайших от Сливена селах.

Испания

В провинции Мурсия после проливного дождя остаются закрытыми несколько автомобильных дорог. Возникли проблемы с освещением школ, спортивных сооружений, и муниципальных зданий. Местная полиция получила 126 сообщений о происшествиях, связанных с дождем. Пожарные отреагировали на 190 вызовов. В основном просили о помощи люди, застрявшие в автомобилях.