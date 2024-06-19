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Жара в Венгрии и Турции - грозы в Германии

Жара в Турции вынуждает людей перебираться на морское побережье
Жара в Турции вынуждает людей перебираться на морское побережье Авторское право Alvaro Barrientos/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Авторское право Alvaro Barrientos/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Природные катаклизмы в Европе: жара бьёт рекорды в Венгрии и Турции - Германия во власти грозовых дождей, фан-зону в Лейпциге пришлось закрыть.

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Изнурительная жара охватила Турцию. В южных и западных регионах страны столбики термометров стабильно держатся выше 40 градусов по Цельсию ещё с начала июня. Теперь зной распространился и на другие районы.

И уровень влажности, и ощущаемая температура выше сезонных норм. Те, кто может себе это позволить, стараются проводить время на морском побережье.

Сильная тепловая волна обрушилась и на Венгрию. Министерство здравоохранения страны объявило предупреждение наивысшего - третьего - уровня. Оно будет действовать с полуночи среды до полуночи субботу по всей стране.

Население призывают пить больше жидкости, особенно воды, в эту жаркую погоду. Метеорологи предупреждают, что исторический рекорд жары может быть побит уже в ближайшие сутки.

В Германии - другой каприз погоды: фан-зона чемпионата Европы на площади Аугустусплац в Лейпциге была временно закрыта во вторник вечером ​​из-за ожидаемой грозы. Организаторы обещали открыть её, если погода улучшится, но в итоге пространство так и осталось закрытым.

По прогнозам метеорологов, особенно пострадают территории от Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна-Вестфалии до центральной и восточной Германии. В указанных регионах объявлено предупреждение о непогоде.

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