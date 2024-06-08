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Венгрия. У партии Виктора Орбана появился серьезный противник - TISZA

Будапешт. Петер Мадьяр
Будапешт. Петер Мадьяр Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Rita KonyaEuronews
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Вице-президент новой партии Мадьяр надеется на успех, обещая венграм "возвращение на европейский путь"

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Десятки тысяч человек приняли участие в предвыборном митинге партии TISZA ("Уважение и свобода") в Будапеште.

Вице-президент партии Петер Мадьяр заявил, что цели его консервативного политического объединения - сменить правительство и вернуть Венгрию на европейский путь, а также создать более справедливую систему правления, основанную на верховенстве закона.

Петер Мадьяр, вице-президент партии TISZA:

"Партия TISZA - это партия мира, партия реального мира. Мы, в отличие от нынешнего правительства, не отправляем венгерских солдат в зоны гражданской войны. Партия TISZA, в отличие от «Фидес», не строит заводы по производству танков, боеприпасов и оружия".

43-летний Мадьяр, лидер списка от TISZA на выборах в Европарламент , вошел в общественную жизнь и политику в феврале, после скандала с президентским помилованием. Его партия заняла 2-е место в опросах.

Рита Конья, Euronews:

"Петер Мадьяр начал свое турне по стране 17 апреля, практически объехав всю страну всего за несколько недель. И теперь он назвал этот предвыборный митинг самой большой политической демонстрацией в истории."

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