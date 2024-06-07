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В Нидерландах на выборах в ЕС ультраправые и левоцентристский альянс идут рука об руку - данные экзитполов

Геерт Вилдерс из PVV позирует для фотографии во время предвыборной кампании на рынке в Гааге, 5 июня 2024 года.
Геерт Вилдерс из PVV позирует для фотографии во время предвыборной кампании на рынке в Гааге, 5 июня 2024 года. Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс назвал свою партию самым большим победителем на выборах в Европарламент в Нидерландах.

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В Нидерландах на выборах в Европарламент значительных успехов добилась ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса. Об этом говорят данные экзитполов. Эта политическая сила может рассчитывать на семь мест в законодательном органе ЕС.

Успешно выступил и левоцентристский альянс Партии труда и "Зеленых левых". У них есть возможность получить Европарламенте восемь мандатов. Погрешность экзитполов составляет плюс-минус одно место.

Хотя результаты голосования еще не объявлены, Вилдерс уже назвал свою партию самым большим победителем. Партия свободы во главе с Вилдерсом, как и многие другие ультраправые партии, будет стремиться ограничить полномочия Брюсселя посредством влияния на институты ЕС через Европарламент.

Герт Вилдерс, Партия свободы:

"Если вы хотите менять политику предоставления убежища, вы должны оказывать влияние на Европейский союз со всеми его руководящими принципами, которыми мы связаны. И, если вы хотите это изменить, вам необходимо иметь сильное присутствие в Европейском парламенте, и быть уверенными, что в случае необходимости, мы сможем изменить европейские директивы, чтобы отвечать за нашу собственную иммиграционную политику и политику предоставления убежища".

Общаясь с журналистами после голосования нидерландские избиратели высказывали неоднозначные мнения как относительно политики ЕС, так ипозиции Вилдерса.

Дарпан ван Куик, избиратель: "Эти выборы и предыдущие показали, что людям на данный момент надоела система. Поэтому все необходимо менять. Но я не думаю, что видение господина Вилдерса является правильным".

Полгода назад Партия свободы Герта Вилдерса, известная своей антиисламской и антимигрантской риторикой, одержала внушительную победу на парламентских выборах в Нидерландах. Впрочем, во многих странах Евросоюза сторонников популистов становится все больше.

Сообщается, что явка на выборах в Нидерландах составила 47%, что на 5% выше, чем в 2019 году. Результаты голосования на европейских выборах станут известны после закрытия избирательных участков во всех странах ЕС. Последний день голосования - девятое июня. Всего Нидерландам положено 31 место в Европарламенте, где заседают 720 депутатов.

В день голосования в Нидерландах были совершены скоординированные кибератаки на сайты по меньшей мере трех политических партий. Ответственность за это взяла на себя пророссийская хакерская группа HackNeT.

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