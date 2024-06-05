Фабрис Леггери: от директора Frontex до кандидата в депутаты Европарламента от ультраправых

Radio Schuman - это новый подкаст, который скрасит ваше утро в будние дни актуальными новостями, экспертными мнениями и закулисными историями из Брюсселя и других стран.

РЕКЛАМА

Поскольку уже в четверг, 6 июня 500 миллионов граждан начнут голосовать на выборах в Европарламент, Радио Шуман (Radio Schuman) побеседовало с Фабрисом Леггери, бывшим исполнительным директором пограничного агентства ЕС Frontex.

Из высокопоставленного европейского чиновника Леггери превратился в кандидата от ультраправой французской партии под руководством Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Будучи третьим в списке, Леггери, скорее всего, будет избран депутатом законодательного органа ЕС.

В апреле 2022 года Леггери покинул Frontex после того, как расследование Бюро ЕС по борьбе с мошенничеством (Olaf) обнаружило доказательства его причастности противодействию мигрантов.

У нашего гостя мы спросили о том, как он прошел путь от чиновника ЕС со скандальным прошлым до "Национального объединения", и могут ли расследования против него повлиять на получение им мандата евро депутата. Мы также говорили о миграционном пакте - новых правил блока, утвержденных институтами ЕС перед выборами.

В контексте дня тишины перед выборами наш корреспондент Романе Армангау изучила, как определенные запреты влияют на СМИ, которые больше не могут делиться информацией о кандидатах или комментировать опросы общественного мнения.

Ведущая и продюсер Радио Шуман - Майя де ла Баум, журналист и ассистент Эленора Васкес, аудиомонтаж - Захария Виньерон. Музыкальное сопровождение принадлежит Александру Жасу.