Монфальконе: проблема миграции как фактор избирательной кампании

В итальянком Монфальконе ультраправая мэр города запретила пятничные молитвы в некоторых местах. Муслуьмане-мигранты, составляющие треть населения, намерены отстаивать своё право на свободу вероисповедания.
Портовый город Монфальконе неподалёку от границы со Словенией - рекордсмен Италии по числу мигрантов. Треть его почти 30 тысяч жителей приехали из-за границы, большинство - из Бангладеш. Двое из трёх новорожденных — дети иммигрантов.
Под руководством мэра Анны Чизинт из правой партии "Лига", городской совет принял противоречивые меры, включая запрет на пятничные молитвы в некоторых местах. Мусульман обвиняют в неуважении закона и нежелании интегрироваться в местное сообщество.
Некоторые жители Монфальконе выражают поддержку Анне Чизит:
- Привет. Могу я поговорить с вами?
- Конечно.
- Я работаю на судостроительном заводе. Приятно познакомиться.
- Спасибо.
- Я восхищаюсь вашей борьбой.
- Спасибо. Это очень трудный бой.
- Вы ведете тяжелую борьбу. Вы феноменальны. Так держать, иначе через четыре-пять лет Монфальконе превратится в Дакку.
- Я полностью согласна. Спасибо. Пока.
Анна Чизит, мэр Монфальконе, кандидат в депутаты Европарламента:
- Риск, с которым мы сталкиваемся здесь, в городе, — это тот же риск, с которым мы сталкиваемся по всей Европе. Об этом свидетельствуют факты".
Соджун, родом из Бангладеш. Он работает на местной судоверфи круизных лайнеров, которая насчитывает более 8 тысяч рабочих, большинство из которых - бангладешцы.
Соджун, рабочий верфи Fincantieri:
"Я получил работу сразу по прибытии. Я люблю Монфальконе как свой второй дом".
Соджун живёт в Монфальконе со своей женой Соктой и двумя детьми. Каждое утро Сокта провожает детей в школу.
“Мне нравится Италия, потому что я хочу жить хорошей жизнью и хочу дать здесь хорошее будущее своим детям", - говорит она.
Исламская община Монфальконе жалуется, что власти объявили ей войну и выражают готовность отстаивать своё право на свободу вероисповедания, прописанное в Конституции Италии.