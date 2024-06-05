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День Д: президент США Байден прибыл с визитом во Францию

Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Американский лидер Джо Байден примет участие в мероприятиях по случаю 80-годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.

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Президент США Джо Байден прибыл во Францию, чтобыпринять участие в торжествах, посвященных 80-летию высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.

К Байдену присоединятся лидеры десятков стран. Россия на мероприятия не приглашена.

Шестого июня 1944 года, в так называемый "День-Д", на побережье Нормандии высадились 156 тысяч солдат. Крупнейшая десантная операция в истории стала одним из поворотных моментов войны и ознаменовала собой открытие Западного фронта в Европе.

В ходе визита во Францию американский лидер проведет переговоры с главой французского государства Эммануэлем Макроном. Также Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопросы, касающиеся поддержки Украины, отражающей российскую агрессию.

Во Франции Байден пробудет несколько дней. Он вернется на родину в воскресенье.

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