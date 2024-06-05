День Д: президент США Байден прибыл с визитом во Францию

Американский лидер Джо Байден примет участие в мероприятиях по случаю 80-годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
Президент США Джо Байден прибыл во Францию, чтобыпринять участие в торжествах, посвященных 80-летию высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
К Байдену присоединятся лидеры десятков стран. Россия на мероприятия не приглашена.
Шестого июня 1944 года, в так называемый "День-Д", на побережье Нормандии высадились 156 тысяч солдат. Крупнейшая десантная операция в истории стала одним из поворотных моментов войны и ознаменовала собой открытие Западного фронта в Европе.
В ходе визита во Францию американский лидер проведет переговоры с главой французского государства Эммануэлем Макроном. Также Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопросы, касающиеся поддержки Украины, отражающей российскую агрессию.
Во Франции Байден пробудет несколько дней. Он вернется на родину в воскресенье.